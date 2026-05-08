به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محبان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ نهادی مردمی و عامالمنفعه است و هدف اصلی آن خدمترسانی به مردم است.
وی با اشاره به فعالیتهای این نهاد افزود: نخستین خدمت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در زلزله سرداب و سرانی انجام شد و این مجموعه همواره در بحرانها و زلزلههای کشور در کنار نظام و مردم حضور داشته است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: فرزندان شما در کلاسهای آموزشی امداد و نجات شرکت میکنند تا در زمان بحران بتوانند در کنار مردم و خانوادههای خود خدمترسان باشند.
محبان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یکهزار و ۲۰۰ حادثه در خراسان شمالی توسط نیروهای هلال احمر امدادرسانی شده است، گفت: یکهزار نفر از نجاتگران جمعیت هلال احمر آموزشهای تخصصی و ویژه را فرا گرفتهاند.
وی خدمات درمانی و توانبخشی را از مهمترین خدمات هلال احمر دانست و افزود: ارائه خدماتی همچون ساخت پروتز و خدمات توانبخشی برای جانبازان از جمله اقدامات این مجموعه است.
محبان همچنین از برگزاری گسترده دورههای آموزشی خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۲۹ هزار دوره آموزشی برگزار شده که در مجموع ۸۵ هزار نفر از این آموزشها بهرهمند شدهاند.
وی تأکید کرد: مراکز هلال احمر خراسان شمالی به صورت کامل آماده ارائه آموزشهای امدادی به مردم هستند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: اعضای تیمهای سحر جوانان جمعیت هلال احمر در مراسمهای محوری و مناسبتهای مختلف حضور فعال و ویژهای داشتهاند.
محبان همچنین از کمکهای بلاعوض به مردم خبر داد و بیان کرد: به یکهزار و ۳۰۰ نفر کمک بلاعوض به ارزش ۱۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی در پایان افزود: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای هلال احمر به صورت مستقیم در میدان جنگ و شرایط خطر حضور داشتند.
