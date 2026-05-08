۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

محبان: هلال احمر خراسان شمالی در تمام بحران‌ها کنار مردم است

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: این نهاد مردمی در تمامی بحران‌ها و حوادث کشور در کنار مردم حضور داشته و سال گذشته نیز به بیش از ۱۲۰۰ حادثه امدادرسانی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محبان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ نهادی مردمی و عام‌المنفعه است و هدف اصلی آن خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با اشاره به فعالیت‌های این نهاد افزود: نخستین خدمت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در زلزله سرداب و سرانی انجام شد و این مجموعه همواره در بحران‌ها و زلزله‌های کشور در کنار نظام و مردم حضور داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: فرزندان شما در کلاس‌های آموزشی امداد و نجات شرکت می‌کنند تا در زمان بحران بتوانند در کنار مردم و خانواده‌های خود خدمت‌رسان باشند.

محبان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ حادثه در خراسان شمالی توسط نیروهای هلال احمر امدادرسانی شده است، گفت: یک‌هزار نفر از نجاتگران جمعیت هلال احمر آموزش‌های تخصصی و ویژه را فرا گرفته‌اند.

وی خدمات درمانی و توانبخشی را از مهم‌ترین خدمات هلال احمر دانست و افزود: ارائه خدماتی همچون ساخت پروتز و خدمات توانبخشی برای جانبازان از جمله اقدامات این مجموعه است.

محبان همچنین از برگزاری گسترده دوره‌های آموزشی خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۲۹ هزار دوره آموزشی برگزار شده که در مجموع ۸۵ هزار نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.

وی تأکید کرد: مراکز هلال احمر خراسان شمالی به صورت کامل آماده ارائه آموزش‌های امدادی به مردم هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: اعضای تیم‌های سحر جوانان جمعیت هلال احمر در مراسم‌های محوری و مناسبت‌های مختلف حضور فعال و ویژه‌ای داشته‌اند.

محبان همچنین از کمک‌های بلاعوض به مردم خبر داد و بیان کرد: به یک‌هزار و ۳۰۰ نفر کمک بلاعوض به ارزش ۱۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی در پایان افزود: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای هلال احمر به صورت مستقیم در میدان جنگ و شرایط خطر حضور داشتند.

