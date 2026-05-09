داوودی: مسابقات والیبال ساحلی به یاد شهدای میناب در بجنورد برگزار شد

هادی داوودی در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت شهدای میناب با حضور ۱۸ تیم طی روزهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه در زمین ساحلی شهربازی بجنورد برگزار شد.
سرپرست هیئت والیبال خراسان شمالی با اشاره به استقبال خوب تیمها از این رقابتها افزود: در پایان این مسابقات، تیم ادویه بیژه شیروان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
داوودی ادامه داد: تیم آب و فاضلاب خراسان شمالی در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای لوازم ورزشی اکسیژن و فروشگاه آقای شکرپنیر به صورت مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.
وی بیان کرد: تیم مجتمع رفاهی یلدا نیز عنوان تیم اخلاق این رقابتها را به دست آورد.
