خسرویار: مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش در بجنورد آغاز شد

داریوش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابتها با هدف تقویت بدنه تیم ملی و شناسایی نفرات برتر برای حضور در مراحل بعدی انتخابی بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شد.
رئیس انجمن کوراش افزود: در بخش آقایان، رقابتها در اوزان ۶۶- کیلوگرم، ۸۱- کیلوگرم و مثبت ۹۰ کیلوگرم برگزار شد.
خسرویار گفت: در وزن ۶۶- کیلوگرم، علیرضا مهنانی به مقام نخست رسید و حسن پولادی دوم شد.
وی افزود: در وزن ۸۱- کیلوگرم، ابراهیم براتزاده عنوان نخست را کسب کرد و مجتبی علیاکبری در جایگاه دوم قرار گرفت.
رئیس انجمن کوراش تصریح کرد: در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم، محمدرضا وحدانی به مقام نخست دست یافت و مرتضی علیزاده دوم شد.
خسرویار ادامه داد: در بخش بانوان، رقابتها در سه وزن برگزار شد. در وزن ۵۷- کیلوگرم، پردیس عیدیوندی عنوان نخست را کسب کرد و ساغر کیواسی دوم شد.
وی افزود: در وزن ۷۸- کیلوگرم، سارا کاردگر به مقام نخست رسید و رژینا طیبی در جایگاه دوم قرار گرفت.
خسرویار خاطرنشان کرد: در وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم، مریم پیمانی به عنوان نفر اول معرفی شد و کیمیا آزموده در رتبه دوم ایستاد.
رئیس انجمن کوراش در پایان گفت: هفتمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی کوراش در دو بخش آقایان و بانوان از امروز به مدت ۱۲ روز به میزبانی بجنورد برگزار میشود.
