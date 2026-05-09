ایران ابرقدرت برخاسته از اراده ملت؛ مردم هوشیار و بیدار هستند

حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی به تبیین دو اصل بنیادین در سبک زندگی اجتماعی اسلام و مصادیق معاصر آن پرداخت.

نماینده ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: در سبک زندگی اجتماعی اسلام، می‌توان به دو اصل بنیادین دست یافت؛ نخست، اصل محبت و مهرورزی نسبت به مسلمانان و تمامی کسانی که با آنان زندگی مسالمت‌آمیز دارند؛ و دوم، اصل صلابت، سرسختی و اقتدار در برابر دشمنانی که علیه اسلام، استقلال، عزت، شرافت و تمامیت ارضی سرزمین اسلامی توطئه کرده، برنامه‌ریزی و اقدام می‌نمایند. آیه ۲۹ سوره «فتح» به روشنی ما را به این دو اصل اساسی رهنمون و توصیه می‌کند.

پیامبر اکرم در مدینه با پنج جبهه مخالف روبه‌رو بود

شاهرخی با اشاره به چالش‌های پیش روی انقلاب‌ها، گفت: یکی از مشکلاتی که تمامی انقلاب‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند، دشمنی‌ها و موانعی است که دشمنان در مسیر نهضت‌ها پدید می‌آورند.

وی ادامه داد: در حکومتی که حضرت رسول اعظم (ص) در مدینه پایه‌گذاری کردند، ایشان با چندین دسته از دشمنان مواجه بودند: مشرکان، یهودیان منحرف از تورات، منافقان، گروه‌های ضعیف‌الایمان و قبایل وحشی و نیمه‌وحشی. بدین‌ترتیب، پیامبر اکرم تقریباً با پنج جبهه مخالف روبه‌رو بود.

نماینده ولی فقیه در لرستان تأکید کرد: رفتار رسول خدا با این گروه‌ها متناسب با رفتار خود آنان بود؛ در برابر خشونت و دشمنی با صلابت، و در برابر حسن نیت و رفتار مسالمت‌آمیز با محبت و مهرورزی برخورد می‌فرمودند.

یهود بنی‌قریظه؛ پیمان‌شکنان صدر اسلام

شاهرخی با اشاره به نمونه‌ای روشن از اقتدار پیامبر اکرم، گفت: نمونه‌ای روشن از اقتدار پیامبر اکرم، برخورد ایشان با یهود بنی‌قریظه است.

وی توضیح داد: یکی از خطرناک‌ترین نبردهای صدر اسلام، جنگ احزاب، معروف به جنگ خندق بود؛ نبردی که کوچک‌ترین غفلت در آن می‌توانست به نابودی اسلام و مسلمانان بینجامد.

نماینده ولی فقیه در لرستان تأکید کرد: یهودیان بنی‌قریظه با پیامبر اسلام پیمان بسته بودند که با آن حضرت دشمنی نکنند و با مخالفان ایشان همکاری نداشته باشند، اما همین قوم پیمان‌شکن تمامی دشمنان اسلام را بسیج کرده و عهد خود را زیر پا نهادند.

همدستی دشمنان بیرونی و فتنه داخلی

وی در ادامه با اشاره به همدستی دشمنان بیرونی و فتنه داخلی، گفت: در حالی‌که مدینه از خارج در محاصره دشمنان قرار داشت، یهودیان بنی‌قریظه نیز از درون با آنان همدستی کردند و پیام فرستادند که: «ما در داخل شهر شورش خواهیم کرد، شما نیز از بیرون حمله‌کنید.»

شاهرخی ادامه داد: این همان نقشه‌ای است که در طول تاریخ، از جمله در روزگار ما نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که نظام سلطه از بیرون فشار وارد می‌کند و از درون نیز آشوب‌طلبان و فتنه‌گران امنیت کشور را هدف می‌گیرند.

پیروزی مسلمانان با تدابیر پیامبر و جان‌فشانی امیرالمؤمنین (ع)

نماینده ولی فقیه در لرستان تأکید کرد: با این همه، به یاری تدابیر حکیمانه پیامبر اکرم و جان‌فشانی مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علیه‌السلام، جنگ احزاب سرانجام به پیروزی مسلمانان انجامید و دشمنان داخلی و خارجی را ناکام گذاشت.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود به تبیین مفهوم حقیقی اقتدار در سیره پیامبر اعظم (ص) و امام علی (ع) و تطبیق آن با شرایط کنونی پرداخت و با اشاره به واقعه بنی‌قریظه اظهار داشت: در این واقعه، جلوه‌ای از اقتدار و صلابت پیامبر اعظم آشکار شد؛ زیرا ایشان به فرمان الهی، یهودیان مسلحی را که در مدینه آماده شورش بودند و زمینه فتنه را فراهم کرده بودند، به کیفر اعمال خویش رساندند.

وی ادامه داد: این اقدام، نماد اقتدار دینی و سیاسی پیامبر اسلام بود که در برابر آشوب و خیانت، نرمش و ملاحظه‌کاری را روا نمی‌دانست.

الگوی اقتدار در حکومت‌های اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تصریح کرد: بدین‌سان، در هر مقطع تاریخی که اسلام و مسلمانان دچار تهدید و خطر می‌شوند، اقتضا دارد که حاکمان اسلامی با صلابت و اقتدار در برابر دشمنان بایستند. این روش را در سیره امیرالمؤمنین علی (ع) نیز می‌توان به وضوح دید.

شاهرخی همچنین با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: ایشان در جای خود با قاطعیت در برابر منافقان تبهکار و کوردلی ایستادند که حتی به زنان باردار نیز رحم نمی‌کردند.

تداوم قاطعیت در دوران معاصر؛ امام خمینی (ره) و امام شهید

وی بیان کرد: این قاطعیت را در دوران معاصر نیز می‌توان مشاهده کرد؛ چراکه امام راحل عظیم‌الشأن و امام شهید نیز در برابر منافقان و تبهکاران با همان صلابت و اقتدار اسلامی رفتار کردند.

سخن، سخنِ صلابت است؛ خلیج فارس خانه ماست

شاهرخی با اشاره به سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ که آمریکا اعلام کرده بود ایران نباید در خلیج فارس رزمایش برگزار کند، گفت: سخن، سخنِ صلابت است؛ همان صلابتی که در کلام آن امام شهید و عزیز ما به روشنی دیده می‌شود. ایشان فرمودند: «خلیج فارس خانه ماست. ایران باید حضور داشته باشد و رزمایش برگزار کند، باید اظهار قدرت کند.»

ایران ابرقدرت برخاسته از اراده ملت

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به بیانات امام شهید افزود: ایران عزیز ما ابرقدرت بود. از همان روزی که در بیست‌ودوم بهمن ۱۳۵۷، طومار رژیم پهلوی و بیگانگان وابسته به آن از این کشور برچیده شد، ایران به معنای واقعی کلمه ابرقدرت بود. این دو امام عزیز، باصلابت، وطن‌دوست و وطن‌خواه، با همت و حضور مردم، این کشور را به چنین جایگاهی رساندند.

برخی سخنان نشانه ضعف و انفعال است؛ ملت ایران هوشیار و بیدار است

شاهرخی با اشاره به برخی اظهارنظرهای ضعیف و منفعلانه در جامعه، گفت: امروز نیز افراد اندکی هستند که در برخی نوشته‌ها و گفته‌ها، سخنانی بر زبان می‌آورند که نشان‌دهنده ضعف و انفعال آن‌هاست. این افراد، خواسته یا ناخواسته، در حق این ملت خیانت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به عملیات اخیر نیروهای مسلح، گفت: طی چند شب گذشته دیدیم که نیروهای مسلح ما چگونه با اقتدار و صلابت و سهمگین پاسخ دشمن آمریکایی و صهیونیستی را دادند. این ملت، هوشیار و بیدار است و خلیج فارس را خانه خود می‌داند.

ایمان؛ ریشه اقتدار و نصرت الهی

شاهرخی در پایان سخنان خود با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» گفت: قرآن می‌فرماید شما ابرقدرت هستید، اگر بر ایمان خود استوار بمانید. نیروهای مسلح ما و مردم ما بر ایمان، جهاد و مقاومت خویش ایستاده‌اند و نصرت‌های الهی را یکی پس از دیگری مشاهده می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان خاطرنشان کرد: هر جا ایمان باشد، نصرت و پیروزی نیز حضور دارد؛ و هر جا تقوا، پرهیزکاری و عمل صالح باشد، یاری الهی همراه آن است. ملت ایران با تکیه بر ایمان و اتحاد خود، بر همه توطئه‌های دشمنان فائق خواهد آمد.