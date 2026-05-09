هنرمند ازنایی: هنر مقاومت صدای حقیقت و مردم است

وحید کشاورز، هنرمند ازنایی، در گفت‌وگویی پیرامون ویژگی‌های هنر مقاومت، به تبیین جایگاه و رسالت این جریان هنری در شرایط کنونی پرداخت.

هنر مقاومت؛ هنری متعهد برای انتقال صدای حقیقت

کشاورز در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: هنر مقاومت هنری است که در برابر ظلم، اشغال، بی‌عدالتی و تحریف حقیقت می‌ایستد و تلاش می‌کند صدای حقیقت و مردم را از طریق زبان‌های هنری مانند کاریکاتور، نقاشی، سینما و موسیقی به جامعه و جهان منتقل کند.

تعهد اجتماعی و انسانی؛ مهم‌ترین تمایز هنر مقاومت

وی با اشاره به تفاوت هنر مقاومت با دیگر جریان‌های هنری افزود: مهم‌ترین تمایز هنر مقاومت، تعهد اجتماعی و انسانی آن است.

هنرمند ازنایی ادامه داد: این هنر صرفاً به زیبایی‌شناسی محدود نمی‌شود، بلکه حامل پیام، هویت و آرمان‌های یک جامعه است و اغلب در شرایط سخت و بحران شکل می‌گیرد.

نقش هنرمندان در هنر مقاومت

به گفته کشاورز، هنرمندان در هنر مقاومت نقش روایتگر و آگاهی‌بخش دارند.

وی ادامه داد: آنان با خلق آثار خود می‌توانند حافظه تاریخی یک ملت را ثبت کنند و به تقویت امید، آگاهی و همبستگی اجتماعی کمک کنند.

این هنرمند ازنایی ادامه داد: هنر مقاومت، پلی است میان گذشته، حال و آینده یک جامعه.

هنر مقاومت به جنگ محدود نمی‌شود

این فعال هنری تأکید کرد: هنر مقاومت تنها به موضوع جنگ محدود نمی‌شود؛ هرجا که مردم برای عدالت، آزادی و کرامت انسانی تلاش می‌کنند، هنر مقاومت می‌تواند روایتگر آن ایستادگی باشد.

وی یادآور شد: این هنر، زبان مشترک همه انسان‌هایی است که در برابر ظلم و ستم قیام می‌کنند.

آینده هنر مقاومت در عصر رسانه‌های دیجیتال

با گسترش رسانه‌های دیجیتال، هنر مقاومت بیش از گذشته امکان دیده شدن در سطح جهانی پیدا کرده است

کشاورز در پایان با اشاره به آینده این جریان هنری گفت: با گسترش رسانه‌های دیجیتال، هنر مقاومت بیش از گذشته امکان دیده شدن در سطح جهانی پیدا کرده و می‌تواند پلی برای انتقال تجربه‌ها و روایت‌های ملل به طیف گسترده‌تری از مخاطبان باشد.

وی افزود: هنرمندان قادرند با آثار خود روایتگر ایستادگی مردم باشند و نقش امیدآفرین و آگاهی‌بخش خود را در جامعه تقویت کنند.

هنرمند ازنایی ادامه داد: هنر مقاومت در عصر کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و حمایت است.