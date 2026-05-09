هنرمند ازنایی: هنر مقاومت صدای حقیقت و مردم است

وحید کشاورز، هنرمند ازنایی، در گفتوگویی پیرامون ویژگیهای هنر مقاومت، به تبیین جایگاه و رسالت این جریان هنری در شرایط کنونی پرداخت.
هنر مقاومت؛ هنری متعهد برای انتقال صدای حقیقت
کشاورز در گفتوگو با مهر اظهار داشت: هنر مقاومت هنری است که در برابر ظلم، اشغال، بیعدالتی و تحریف حقیقت میایستد و تلاش میکند صدای حقیقت و مردم را از طریق زبانهای هنری مانند کاریکاتور، نقاشی، سینما و موسیقی به جامعه و جهان منتقل کند.
تعهد اجتماعی و انسانی؛ مهمترین تمایز هنر مقاومت
وی با اشاره به تفاوت هنر مقاومت با دیگر جریانهای هنری افزود: مهمترین تمایز هنر مقاومت، تعهد اجتماعی و انسانی آن است.
هنرمند ازنایی ادامه داد: این هنر صرفاً به زیباییشناسی محدود نمیشود، بلکه حامل پیام، هویت و آرمانهای یک جامعه است و اغلب در شرایط سخت و بحران شکل میگیرد.
نقش هنرمندان در هنر مقاومت
به گفته کشاورز، هنرمندان در هنر مقاومت نقش روایتگر و آگاهیبخش دارند.
وی ادامه داد: آنان با خلق آثار خود میتوانند حافظه تاریخی یک ملت را ثبت کنند و به تقویت امید، آگاهی و همبستگی اجتماعی کمک کنند.
این هنرمند ازنایی ادامه داد: هنر مقاومت، پلی است میان گذشته، حال و آینده یک جامعه.
هنر مقاومت به جنگ محدود نمیشود
این فعال هنری تأکید کرد: هنر مقاومت تنها به موضوع جنگ محدود نمیشود؛ هرجا که مردم برای عدالت، آزادی و کرامت انسانی تلاش میکنند، هنر مقاومت میتواند روایتگر آن ایستادگی باشد.
وی یادآور شد: این هنر، زبان مشترک همه انسانهایی است که در برابر ظلم و ستم قیام میکنند.
آینده هنر مقاومت در عصر رسانههای دیجیتال
کشاورز در پایان با اشاره به آینده این جریان هنری گفت: با گسترش رسانههای دیجیتال، هنر مقاومت بیش از گذشته امکان دیده شدن در سطح جهانی پیدا کرده و میتواند پلی برای انتقال تجربهها و روایتهای ملل به طیف گستردهتری از مخاطبان باشد.
وی افزود: هنرمندان قادرند با آثار خود روایتگر ایستادگی مردم باشند و نقش امیدآفرین و آگاهیبخش خود را در جامعه تقویت کنند.
هنرمند ازنایی ادامه داد: هنر مقاومت در عصر کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و حمایت است.
