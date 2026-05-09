پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی دانشگاه لرستان در ۳۷ رشته

مهرداد دادستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در مقطع دکتری تخصصی (PhD) برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.

وی ادامه داد: دانشگاه لرستان در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره دکتری و با استناد به آیین‌نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از بین دانش‌آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد در ۳۷ رشته/گرایش تحصیلی دانشجو می‌پذیرد.

رئیس دانشگاه لرستان برخی رشته‌های پذیرش را شامل بیوتکنولوژی کشاورزی، ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، علوم دامی (تغذیه دام و تغذیه طیور)، آگروتکنولوژی (فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی)، علوم و مهندسی باغبانی (فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی)، بیماری‌شناسی گیاهی، حشره‌شناسی کشاورزی و علوم و مهندسی جنگل (مدیریت جنگل و علوم زیستی جنگل) اعلام کرد.

دادستانی ادامه داد: همچنین رشته‌های علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک و مدیریت حوزه‌های آبخیز)، مهندسی برق (الکترونیک و قدرت)، ریاضی (آنالیز و جبر)، زیست‌شناسی گیاهی (فیزیولوژی و سیستماتیک)، فیزیک (ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها و فیزیک ماده چگال)، شیمی (آلی، معدنی، فیزیک و تجزیه) از دیگر رشته‌های این دوره پذیرش است.

وی افزود: دیگر رشته‌های پذیرش شامل نانوشیمی، مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)، علوم اقتصادی (اقتصاد بخش عمومی)، تاریخ (تاریخ اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام)، روان‌شناسی، روان‌شناسی تربیتی، فیزیولوژی ورزشی، زبان و ادبیات عربی و آب و هواشناسی است.

رئیس دانشگاه لرستان از انتشار جزئیات شرایط پذیرش دانشجو در سایت این دانشگاه خبر داد و گفت: ظرفیت پذیرش روزانه بدون آزمون حداکثر به اندازه ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر کد رشته محل است.

دادستانی یادآور شد: آخرین مهلت ثبت‌نام حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.