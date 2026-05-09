فرماندار تنگستان: معلمان قهرمانان واقعی این سرزمین‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در آئین تجلیل از فرهنگیان بخش دلوار به مناسبت گرامیداشت هفته معلم،ضمن تبریک این هفته اظهار کرد: در روزهای گذشته دو مناسبت مهم را پشت سر گذاشتیم؛ روز معلم و روز کارگر و این دو قشر شریف هستند که می‌توانند جامعه‌ای را به سمت توسعه و تعالی هدایت کنند و جامعه زمانی رشد می‌کند که علم داشته باشد و این رسالت بزرگ بر دوش معلمان است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زمانی موفق خواهد بود که پایه‌های علمی و تربیتی آن تقویت شود، افزود: دلوار همواره قهرمان و سرافراز بوده است و نقشی که شهید رئیسعلی ها و تنگسیری ها و همرزمانشان در تاریخ این سرزمین ایفا کردند، باعث شد نام تنگستان با رشادت، غیرت و استکبارستیزی گره بخورد.



فرماندار تنگستان با اشاره به مقاومت مردم در مقاطع مختلف اظهار کرد: یک ملت زمانی می‌تواند پیروز باشد که استقامت کند، شاید توان نظامی و موشکی ما یک سوی ماجرا باشد، اما مقاومت مردم و همراهی آنها نقش اصلی را در پیروزی‌ها ایفا می‌کند.



سلیمانی در ادامه از سیاست‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش سخن گفت و عنوان کرد: یکی از سیاست‌های مهم دولت وفاق ملی، تقویت زیرساخت‌ها در عرصه آموزش و پرورش است و خوشبختانه با پیگیری‌های استاندار ، استان بوشهر توانسته رتبه اول کشور را در این حوزه کسب کند.



وی ادامه داد: کارها به‌صورت مستمر و مرحله‌به‌مرحله در حال پیشرفت است و با همراهی استاندار و نماینده مردم در مجلس، روند خدمت‌رسانی به مردم با قوت دنبال می‌شود و ان‌شاءالله با همکاری همه، تنگستانی آباد، مقاوم و رو به پیشرفت خواهیم ساخت.



فرماندار تنگستان همچنین از ملت ایران که در دوران جنگ همواره پای نظام ایستاده‌اند، قدردانی کرد و یادآور شد: معلمانی که در سخت‌ترین شرایط و در روزهای جنگ، امر تعلیم را رها نکردند و با ایستادگی و ایثار، چراغ علم را روشن نگه داشتند، قهرمانان واقعی این سرزمین‌اند.



وی در پایان از تمامی فرهنگیان قدردانی کرد و نقش آنان را در شکل‌گیری آینده کشور بی‌بدیل دانست.

در این مراسم، ضمن بزرگداشت مقام معلم، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرهنگیان در مسیر تعلیم و تربیت نسل آینده قدردانی شد.

