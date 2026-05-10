به گزارش خبرنگا مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در آیین تجلیل از فرهنگیان شهرستان تنگستان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم ضمن تبریک این هفته به تمامی فرهنگیان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت، جایگاه معلم را در پیشرفت و تعالی جامعه بی‌بدیل دانست و اظهار کرد: معلمان سرمایه‌های اصلی توسعه هر جامعه هستند و نقش آنان در تربیت نسل آینده، نقشی راهبردی و ماندگار است.



سلیمانی با اشاره به حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این آیین، از همراهی و حمایت‌های نماینده مردم در پیگیری مطالبات حوزه آموزش و زیرساخت‌های آموزشی شهرستان قدردانی کرد.



فرماندار تنگستان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب، گفت: جا دارد در این مراسم یاد شهدای والامقام را گرامی بداریم و به روح بلندشان درود بفرستیم، این مملکت که به این جایگاه رسیده، مدیون خون پاک شهدا بویژه رهبر شهید عزیزمان ایت و ما وظیفه داریم راه آنان را ادامه دهیم.



وی با تأکید بر نقش‌آفرینی معلمان در مقاطع حساس کشور افزود: فرهنگیان ما در همه شرایط پای کار بوده‌اند؛ چه در شرایط سخت و بحرانی و چه در جنگ اخیر اجازه ندادند چراغ آموزش خاموش شود و تعلیم و تربیت رها گردد.



سلیمانی با بیان اینکه همه مسئولان و اقشار مختلف جامعه باید با دلسوزی در کنار مردم باشند، خاطرنشان کرد: امروز همه ما در هر مسئولیت و جایگاهی که هستیم باید خود را رزمنده بدانیم و با روحیه جهادی در خدمت مردم باشیم.



فرماندار تنگستان همچنین به دستاوردهای استان بوشهر در حوزه زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه استان بوشهر در حوزه زیرساخت‌های آموزشی رتبه اول کشور را کسب کرده و این نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر مجموعه مدیریتی استان در راس استاندار محترم دکتر زارع است و الحمدلله روند پیشرفت در بخش‌های مختلف ادامه دارد و از زحمات استاندار و نماینده مجلس در این مسیر تقدیر و تشکر می‌کنم.



در پایان این مراسم از جمعی از معلمان نمونه و پیشکسوتان فرهنگی شهرستان تنگستان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

