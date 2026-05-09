مسیرهای هفته یازدهم اجتماعات «نحن منتقمون» در کرمانشاه اعلام شد

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم خروش انقلابی و بصیرت مردم اظهار کرد: هفته یازدهم تجمعات مردمی و استکبارستیزانه «نحن منتقمون» با حضور پرشور اقشار مختلف مردم ولایتمدار در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه پیام روشن این اجتماعات این است که ما در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم، به تشریح زمان‌بندی و مسیرهای برگزاری این اجتماعات پرداخت و افزود: برنامه‌های هفته یازدهم از موج هفتادم تا موج هفتاد و ششم، هر شب رأس ساعت ۲۱ در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اعلام جزئیات مسیرهای این هفته خاطرنشان کرد: در موج هفتادم یعنی روز شنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه، مسیر حرکت تجمع‌کنندگان از میدان اول کیانشهر تا ورودی شهرک رسالت خواهد بود و در موج هفتاد و یکم طی روز یکشنبه بیستم اردیبهشت‌ماه نیز، مردم از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار راهپیمایی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام عبدی ادامه داد: برای موج هفتاد و دوم در روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه، مسیر تعیین‌شده از سه‌راه رودکی به سمت چهارراه رودکی است و در موج هفتاد و سوم طی روز سه‌شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، حرکت از انتهای کسری و مجاور پارک آزادگان به سمت میدان فردوسی انجام می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین بیان کرد: در روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت‌ماه و در موج هفتاد و چهارم، مردم از مسیر چهارراه جوانشیر به سمت میدان غدیر اجتماع خواهند کرد و تجمع موج هفتاد و پنجم در روز پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه نیز از سه‌راه مسکن آغاز و به سمت درب حوزه علمیه ختم می‌شود.

وی در تشریح آخرین روز از این برنامه‌ها گفت: پایان‌بخش برنامه‌های هفته یازدهم در موج هفتاد و ششم طی روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه، راهپیمایی از چهارراه شهید مدرس به سمت میدان آیت‌الله کاشانی خواهد بود.

حجت‌الاسلام عبدی در پایان از عموم مردم ولایتمدار، انقلابی و همیشه در صحنه کرمانشاه دعوت کرد تا با حضور حماسی خود در این برنامه‌های شبانه، اراده و انسجام ملی خود را بار دیگر به نمایش بگذارند و ثابت کنند که از آرمان‌های نظام و انقلاب کوتاه نخواهند آمد.