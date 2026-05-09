صاحبقرانی:روحانیون انقلابی پشتوانه اصلی انقلاب و مدافعان اسلام ناب هست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی شامگاه شنبه همزمان با یکصدمین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم، در جمع روحانیون و طلاب دفتر امام جمعه کاشمر به بازخوانی پیام رهبر شهید بدین مناسبت پرداخت و اظهار کرد: با استناد به کتاب روح‌الله و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، امام خمینی (ره) همواره بر تعیین تکلیف مدیریت حوزه‌های علمیه، به‌ویژه حوزه کهن قم، اصرار داشتند و این مسئله را حیاتی می‌دانستند، چنانکه در دیدار با آیت‌الله بروجردی (ره) نیز بر لزوم روشن شدن موضوع مدیریت حوزه تأکید فراوان داشتند.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد افزود: اهمیت این موضوع پس از قیام مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، دوچندان شد و سوابق درخشان ایشان در حوزه علمیه اراک و جایگاه ویژه‌ای که رهبر معظم انقلاب در مقدمه کتاب «روح‌الله» به آن اشاره کرده‌اند، نشان‌دهنده عمق این حرکت علمی و انقلابی است.

وی به تفاوت رویکرد امام خمینی (ره) با دیدگاه‌های سنتی در مدیریت حوزه‌ها اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) معتقد بودند حوزه علمیه باید دارای مدیریتی منسجم و متفاوت باشد و این اصرار ناشی از مبنای فکری ایشان بود و در طول تاریخ، برخی جریان‌ها در حوزه‌ها، آن را صرفاً مکانی برای تدریس و تحصیل می‌دانستند و حوزه را به چرخه‌ای درون‌گرا تبدیل کرده بودند که در آن استاد درس می‌داد، شاگردان می‌آموختند و سپس خود استاد می‌شدند و این چرخه ادامه می‌یافت.

صاحبقرانی مبنای اندیشه امام خمینی (ره) را «قیام لله» خواند و گفت: این اندیشه بر جهاد و مبارزه با کفر، استکبار و شرک استوار بود امام (ره) در یکی از بیانات خود فرمودند: تا کفر و شرک هست، مبارزه هست؛ و تا مبارزه هست، ما هستیم.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد به نگرانی امام خمینی (ره) از مدیریت حوزه توسط جریان‌های منفعل و واداده اشاره کرد و گفت: نگرانی اصلی ایشان این بود که مبادا این جریان‌ها، حوزه‌ای را که وظیفه‌اش قیام، اقامه حق و عدل در عالم و به میدان آوردن مردم است، از مسیر اصلی خود منحرف کنند ولی با ابراز تأسف چنین تلاش‌هایی در طول تاریخ صورت گرفته است.

وی همچنین به پیام تاریخی امام خمینی (ره) در تاریخ سوم اسفندماه ۱۳۶۷، که بعدها به منشور روحانیت شهرت یافت، اشاره و آن را متنی اصیل و نقشه‌راهی برای تحقق اهداف اصلاح و سالم‌سازی حوزه‌های علمیه معرفی کرد.

صاحبقرانی افزود: این پیام پس از انتشار، تا حدی مهجور ماند و اجازه داده نشد طلاب آن‌گونه که باید با آن انس بگیرند، در حالی که کسانی که مورد نقد امام قرار گرفته بودند، در این مهجور ماندن نقش داشتند.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد تأکید کرد: امام خمینی (ره) در این منشور، خلاصه سلوک شخصی طلبگی، تجربه تاریخی حوزه‌ها، تحولات اجتماعی و رفتارهای گوناگون درون حوزه را در طول دوران حیات مبارک خود، از دوره رضاخان و پهلوی دوم تا سال‌های مبارزه انقلاب اسلامی و دوران زعامت امت، در اختیار ما گذاشته است.

وی با اشاره به منشور روحانیت، ریشه هویت طلبه را در پیوند با دین، انقلاب و نظام دانست و تأکید کرد: طلبه وظیفه‌ای جز پاسداری از این مسیر ندارد.

صاحبقرانی ادامه داد: هشدارهای صریح امام خمینی (ره) در این منشور درباره خطرات تحجرگرایان و مقدس‌نمایان احمق باید مورد توجه باشد و به طلاب هشدار می دهند لحظه‌ای از خطر این مارهای خوش‌خط‌وخال غافل نشوند.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد عنوان کرد: این افراد مروج اسلام تحریف‌شده و دشمنان حقیقت اسلام و راه رسول‌الله (ص) هستند که برخی با تکفیر و برخی دیگر با ظاهری مقدس‌مآبانه، در برابر اسلام اصیل می‌ایستند.

وی، امام خمینی (ره) را بنیانگذار دو تعبیر کلیدی اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی معرفی کرد و گفت: از دیدگاه امام خمینی(ره)، اسلام ناب، اسلام پابرهنگان، مستضعفان و دردمندان است، در حالی که اسلام آمریکایی، اسلام مرفهان بی‌درد و سازش‌کاران معرفی می‌شود درصورتی که حتی خود امام راحل نیز از سوی همین جریان‌های متحجر مورد تکفیر قرار می‌گرفتند.

صاحبقرانی به دو راهبرد اصلی استکبار جهانی برای ضربه زدن به روحانیت که در منشور روحانیت توسط امام (ره) تبیین شده است، اشاره کرد: ترور، کشتار و حذف فیزیکی روحانیت مبارز از طریق زندان، تبعید و شهادت که امام (ره) تأکید کردند این راه با شکست مواجه شد، چرا که مکتب مدرس، شهید اول و ثانی، و نهضت سید مصطفی خمینی (ره) ادامه یافت.