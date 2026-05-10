عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمارهای سال گذشته گفت: در سال گذشته ۶۵ درصد از پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف و ۸۱ درصد از پروندههای ارجاعی به ستاد صبر استان، منتهی به صلح و سازش شده است.
وی در تشریح جزئیات این موفقیت افزود: با بهرهگیری از ظرفیت یک هزار و ۸۰۰ صلحیار در سطح استان، توانستیم ۲۷ هزار فقره پرونده را با توافق و سازش طرفین مختومه کنیم که این آمار نشاندهنده کارایی بالای روشهای جایگزین دادرسی در کاهش حجم پروندههای قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه تأکید کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش نهتنها باعث تسریع در رسیدگی به پروندهها شده، بلکه بهطور مستقیم در کاهش آسیبهای اجتماعی و حفظ کانون خانواده نقش داشته است.
این مسئول ادامه داد: حضور فعال صلحیاران در محلات و روستاها باعث شده تا مردم با تکیه بر مشاوران بومی و مورد اعتماد خود، به راهحلهای مسالمتآمیز دست پیدا کنند.
علیمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: ادامه این روند و گسترش شبکه صلحیاران، اولویت اصلی دادگستری استان در سال پیشرو خواهد بود تا بتوانیم با کاهش پروندههای معوق، عدالت را سریعتر و با کمهزینهتر برای مردم به ارمغان بیاوریم.
نظر شما