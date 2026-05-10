  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۵

اجرای طرح «مهتاب» در چهارمحال و بختیاری

اجرای طرح «مهتاب» در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح «مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق» با عنوان طرح مهتاب در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح «مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق» با عنوان طرح مهتاب در سطح استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش نیاز مصرف برق و کمک به عبور موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های صنعت برق برای مدیریت بار در فصل گرم سال اظهار کرد: در قالب طرح مهتاب مجموعه‌ای از اقدامات فنی و نظارتی برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر در افزایش مصرف و تلفات برق در شبکه توزیع استان در دستور کار قرار گرفته است.

فرهزاد افزود: در این طرح اقداماتی نظیر جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و غیردقیق، کنترل و پایش مصرف مشترکان بدمصرف، نظارت بر میزان مصرف چاه‌های کشاورزی بر اساس پروانه بهره‌برداری و قراردادهای موجود، و همچنین شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مدیریت مصرف یکی از مهم‌ترین راهکارهای پایداری شبکه برق است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح بتواند درصدی از نیاز مصرف برق استان را کاهش دهد و نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه توزیع در دوره اوج بار تابستان ایفا کند.

فرهزاد خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این طرح علاوه بر کمک به مدیریت پیک بار، موجب کاهش تلفات انرژی، افزایش بهره‌وری شبکه توزیع و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار خواهد شد.

کد مطلب 6825188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها