۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

تلفات برق تهران به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد

تهران- مجری طرح «مهتاب» در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از کاهش چشمگیر تلفات برق در شبکه توزیع این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نیکوسخن فاخر،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: ایجاد گزارش‌های برخط در سامانه MIS، تحلیل تلفات با رویکرد کاهش پیک، بررسی کنتورهای معیوب با شاخص‌های نرخ خرابی و MTTR، و اندازه‌گیری تلفات فیدرها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی از شاخص‌ترین اقدامات این شرکت در اجرای طرح مهتاب است.

وی با اشاره به عملکرد شش هفته اول اجرای طرح افزود: در این مدت، ۷ هزار و ۳۰۵ کنتور معیوب تعویض، ۶ هزار و ۵۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۳ هزار و ۳۵۰ انشعاب جدید نصب شده است.

نیکوسخن فاخر تأکید کرد: رویکرد کلی به گونه‌ای طراحی شده که از نظر فنی، امکان استفاده غیرمجاز از برق وجود نداشته باشد و اولویت‌ها بر اساس دستورالعمل‌های وزارت نیرو تعیین و رفع شوند.

مجری طرح مهتاب در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: در بخش کنتورهای معیوب، در نظر داریم با بهره‌گیری از کنتورهای موجود، راه‌اندازی کارگاه لجستیک معکوس و توانمندسازی اکیپ‌های عملیاتی، ضمن کاهش موارد، از تکرار این مشکل جلوگیری کنیم.

