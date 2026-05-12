به گزارش خبرنگار مهر، محسن نیکوسخن فاخر،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: ایجاد گزارش‌های برخط در سامانه MIS، تحلیل تلفات با رویکرد کاهش پیک، بررسی کنتورهای معیوب با شاخص‌های نرخ خرابی و MTTR، و اندازه‌گیری تلفات فیدرها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی از شاخص‌ترین اقدامات این شرکت در اجرای طرح مهتاب است.

وی با اشاره به عملکرد شش هفته اول اجرای طرح افزود: در این مدت، ۷ هزار و ۳۰۵ کنتور معیوب تعویض، ۶ هزار و ۵۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۳ هزار و ۳۵۰ انشعاب جدید نصب شده است.

نیکوسخن فاخر تأکید کرد: رویکرد کلی به گونه‌ای طراحی شده که از نظر فنی، امکان استفاده غیرمجاز از برق وجود نداشته باشد و اولویت‌ها بر اساس دستورالعمل‌های وزارت نیرو تعیین و رفع شوند.

مجری طرح مهتاب در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: در بخش کنتورهای معیوب، در نظر داریم با بهره‌گیری از کنتورهای موجود، راه‌اندازی کارگاه لجستیک معکوس و توانمندسازی اکیپ‌های عملیاتی، ضمن کاهش موارد، از تکرار این مشکل جلوگیری کنیم.