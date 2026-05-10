۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۴

رسانه چینی: ایران یکی از قدرت های سنتی در آسیاست

پس از قرعه کشی جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا و همگروهی تیم ملی فوتبال چین با ایران رسانه های این کشور دیدار با تیم ملی کشورمان را سخت توصیف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله گروهی جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت در کاخ سلوی شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه C با تیم های سوریه، چین و قرقیزستان هم گروه شد. این مسابقات از تاریخ ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷(۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵) در سه شهر ریاض، جده و خوبار عربستان سعودی برگزار می شود و شاگردان امیر قلعه نویی به ترتیب در تاریخ های ۱۹، ۲۳ و ۲۸ دی ۱۴۰۵ رو در روی چین، قرقیزستان و سوریه قرار می گیرند.

سایت «m.sohu» چین در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: ایران یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال آسیاست و تجربه بالایی در رقابت‌های بین‌المللی دارد. این تیم در سال‌های اخیر در جام ملت‌ها و انتخابی جام جهانی عملکرد خوبی داشته و سبک بازی آن بر ضدحمله‌های سریع، کنترل میانه میدان و توانایی فردی مهاجمان استوار است. چین برای بازی با ایران باید از نظر دفاعی کاملاً آماده باشد.

