تصمیمات مهم برای فوتسال ایران/ استقلال رسما قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ظهر امروز جلسهای با حضور اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال در دفتر رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد که طی آن ضمن بررسی مسائل کشور از منظر فوتبال و فوتسال، در خصوص اعلام قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان، نحوه شرکت نماینده ایران در جام باشگاههای آسیا، شیوه برگزاری سوپرجام فوتسال ایران و ... تصمیمگیری شد.
احسان کامیانی رئیس سازمان لیگ فوتسال گفت: در ابتدای این نشست رئیس محترم فدراسیون فوتبال ضمن تقدیر از ارکان مختلف فدراسیون، سازمان لیگ فوتسال، هیئتهای استانی و خانواده فوتسال برای به اتمام رساندن سه لیگ برتر آقایان و بانوان و لیگ دسته اول کشور در شرایط حساس کشور، عنوان کرد که لیگ دسته دوم آقایان هم مطابق برنامهریزی اعلامی با تمام قدرت برگزار شود.
وی در ادامه افزود: از آنجائیکه به واسطه اختلاف امتیازی و تفاضل گل، قهرمانی تیم فوتسال بانوان استقلال تهران مسجل شده بود، بر اساس تصمیم هیئت رئیسه سه هفته پایانی لیگ برتر بانوان برگزار نخواهد شد و استقلال رسماً قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان شد. مراسم اهدای مدال و کاپ این تیم با حضور مسئولان در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.
کامیانی با اشاره به اهمیت حضور در رویدادهای بینالمللی برای فوتسال ایران گفت: طبق تقویم اعلامی کنفدراسیون فوتبال آسیا، جام باشگاههای فوتسال آسیا در سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد، تیم فوتسال «گیتیپسند اصفهان» قهرمان فوتسال ایران در سال ۲۰۲۶ به عنوان نماینده ایران در مسابقات ۲۰۲۷ آسیا شرکت خواهد کرد.
وی افزود: هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال با درک شرایط خاص کشور و فشارهای وارده بر مدیران تیمهای فوتسال، تصمیم گرفت مسابقات سال جاری در لیگهای پایه برخلاف گذشته که به صورت رفت و برگشت و مرحله نهایی برگزار میشد، تنها در یک دور رفت و سپس مرحله نهایی برگزار شود. هیئت رئیسه با درک اینکه مدیران در استانهای مختلف علیرغم دشواریهای اقتصادی کماکان چراغ فوتسال را روشن نگه میدارند، امسال تصمیم گرفت برای همراهی بیشتر در خصوص هزینه ورودی تیمها هیچ افزایش قیمتی انجام نشود و هزینه ورودی مسابقات سالجاری مطابق تعرفه سال گذشته اخذ شود تا فشار مالی بیشتری بر تیمها وارد نشود.
کامیانی همچنین با اشاره به تصویب برگزاری «سوپرجام رمضان» در این نشست گفت: با توجه به اینکه امسال رویداد آسیایی و جهانی در رده تیم ملی برگزار نمیشود، انشاالله امسال لیگ برتر را به شکلی برنامهریزی خواهیم کرد که مسابقات تا قبل از ماه رمضان خاتمه یابد و بعد ۴ تیم نخست جدول ردهبندی، ۶ هفته به صورت رفت و برگشت با هم در ماه مبارک مسابقه خواهند داد تا قهرمان «سوپرجام رمضان» معرفی شود. این اقدام هم برای رونق هر چه بیشتر مسابقات جام رمضان انجام میشود و هم فرصت دیگری برای رقابت میان تیمهای مدعی است که پیشبینی میکنیم با استقبال بسیار خوب تماشاگران روبرو شود.
رئیس سازمان لیگ فوتسال گفت:با توجه به شرایط خاص کشور و حساسیتهای موجود و درخواست باشگاهها و همچنین نهادهای دستاندرکار، تا اطلاع ثانونی هیچ قراردادی در سازمان لیگ فوتسال و هیئتهای استانی ثبت نخواهد شد. به زودی تصمیمات نهایی در خصوص نحوه بودجهبندی، برگزاری لیگهای مختلف و ... یک جلسه ویژه با حضور رئیس فدراسیون فوتبال و مدیران لیگ برتر و همچنین نمایندگان وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد کرد تا به بهترین جمعبندی برای برگزاری مسابقاتی با کیفیت برسیم. تاکید ویژه رئیس محترم فدراسیون فوتبال بر برگزاری با کیفیت مسابقات و حفظ جایگاه ارزشمند فوتسال ایران در آسیا بود که امیدواریم در سال جاری مانند گذشته گامهای موثری در این خصوص برداریم.
