۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۶

پس از انجام قرعه کشی؛

سرمربیان حریفان فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ چه گفتند؟

سرمربیان تیم های ملی فوتبال چین و قرقیزستان از آمادگی تیم های خود برای حضور در این مسابقات خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه C جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ باید به رو در روی تیم های ملی سوریه، چین و قرقیزستان قرار گیرد. گروهی که روی کاغذ به نظر برای تیم ملی ایران آسان است اما طبق گفته امیر قلعه نویی (سرمربی تیم ملی فوتبال ایران) هیچ دیداری آسان نخواهد بود.

شائو جیایی سرمربی تیم ملی چین که در مراسم قرعه‌کشی حضور داشت درباره این قرعه دشوار گفت: در ۶ ماه آینده باید بهترین آماده‌سازی ممکن را انجام دهیم تا تیم با بالاترین آمادگی وارد مسابقات شود. از آنجا که تیم ملی چین نتوانست به مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند، جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ مهم‌ترین تورنمنت رسمی این تیم در دو سال آینده خواهد بود.

روبرت پروسینچکی، سرمربی قرقیزستان هم گفت: همه گروه‌ها سخت هستند و گروه ما هم استثنا نیست. ایران تیم بسیار قدرتمندی است و سوریه و چین هم حریفان دشواری هستند. هنوز زمان زیادی تا مسابقات باقی مانده و تلاش می‌کنیم بهترین آماده‌سازی را داشته باشیم.

خوزه لانا سرمربی تیم ملی فوتبال سوریه گفت: هدف ما این است که تمام تلاش خود را انجام دهیم و ببینیم در این گروه سخت چه کار می‌توانیم بکنیم، اما تلاش خواهیم کرد هر بازی را ببریم. من به بازیکنانم اعتماد دارم. کار در این گروه با وجود این تیم‌ها بسیار دشوار خواهد بود، اما ما تمام توان خود را به کار می‌گیریم و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.
 

بهنام روان پاک

