به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله گروهی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه C با تیم های ملی سوریه، چین و قرقیزستان همگروه شد. شاگردان امیر قلعه نویی باید در ماه دی رو در روی حریفان خود قرار گیرند.

سایت عربی «winwin» در رابطه با همگروهی تیم ملی سوریه با ایران نوشت: واکنش هواداران تیم ملی فوتبال سوریه به قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان متفاوت بود؛ جایی که سوریه در گروه سوم قرار گرفت؛ گروهی که بسیاری از کارشناسان آن را «پیچیده و دشوار» توصیف کرده‌اند، زیرا این تیم را از رویارویی با تیم‌های عربی دور کرد و در برابر سبک‌های متفاوت فوتبال آسیا، یعنی ایران، چین و قرقیزستان قرار داد.

با وجود اینکه طبق فرمت مسابقات، تیم‌های اول و دوم هر گروه به همراه چهار تیم برتر سوم راهی مرحله بعد می‌شوند، بسیاری از هواداران سوری از نتیجه قرعه رضایت نداشتند؛ چرا که ایران در طول تاریخ به نوعی گره بزرگ فوتبال سوریه بوده است. طبق آمار، دو تیم تاکنون ۳۳ بار به مصاف هم رفته‌اند که حاصل آن ۱۸ پیروزی برای ایران، ۱۴ تساوی و تنها یک برد برای سوریه بوده است؛ بردی که در تهران و با تک گل عبدالغنی طاطیش در مسیر انتخابی جام جهانی ۱۹۷۴ آلمان به دست آمد.

سایت چینی «shobserver» همگروهی تیم ملی کشور چین با ایران را گروه مرگ توصیف کرد و نوشت: رسانه‌های چینی معتقدند شروع دشوار برابر ایران باعث می‌شود چین نتواند با یک پیروزی ابتدایی روحیه بگیرد و احتمالاً تیم باید در شرایط سخت، تمرکز و ثبات خود را حفظ کند تا شانس صعود داشته باشد.

رسانه های کشور قرقیزستان تا لحظه نگارش این خبر زیاد به خبر قرعه کشی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ نپرداختند و تنها سایت «open» اشاره کوتاهی به همگروهان تیم ملی این کشور داشت.