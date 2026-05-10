تاج: ما مهمان فیفا هستیم نه آمریکا/ به دنبال پرواز اختصاصی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در رابطه با اتفاقاتی که برای او در کشور کانادا رخ داد اظهار داشت: نگران جام جهانی هستم. وقتی در کانادا به این شکل با ما برخورد می کنند اگر جدی نگیریم در آمریکا ممکن است بدتر از این برخوردی که در کانادا با ما انجام دادند اتفاق بیفتد. ۱۰ روز است که از کانادا برگشته‌ایم ولی هنوز چمدان‌هایمان را نفرستاده‌اند، نمی دانم سرنوشت چمدان‌های ما چه شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران از ارائه ۱۰ بند به فیفا برای حضور تیم ملی در جام جهانی خبر داد و گفت این موارد با هدف تضمین حقوق، امنیت و شرایط برابر کاروان ایران تدوین شده است.

او افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات، صدور ویزا برای همه اعضای تیم بدون هیچ‌گونه استثناست و باید تمامی افراد به‌صورت یکسان اجازه ورود داشته باشند. او تأکید کرد: برخی صحبت‌ها درباره عدم صدور ویزا برای بعضی افراد مطرح شده بود اما ما مهمان کشور میزبان نیستیم، ما میهمان فیفا هستیم و فیفا باید این موضوع را تضمین کند.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: فیفا مسئول برگزاری مسابقات است، نه کشورها، و بنابراین باید تمام ضمانت‌های لازم برای حضور تیم‌ها را ارائه دهد تا هیچ مشکلی در روند برگزاری رقابت‌ها ایجاد نشود.

تاج افزود: یکی دیگر از بندهای مهم این است که پس از صدور ویزا هیچ‌گونه مصاحبه یا محدودیت اضافی برای اعضای تیم ایجاد نشود و همچنین در ورزشگاه‌ها هیچ پرچم یا نماد غیرمرتبطی وجود نداشته باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: پخش سرود ملی باید به‌صورت کامل و بدون هیچ محدودیتی انجام شود و تجربه برخی مسابقات گذشته نشان داده که در این زمینه گاهی مشکلاتی ایجاد شده است، بنابراین این موضوع باید به‌طور کامل رعایت شود. همچنین باید امنیت کامل برای تیم ملی ایران تضمین شود و پلیس و برگزارکنندگان مسابقات موظف‌اند این ضمانت را ارائه دهند. او تأکید کرد: این ضمانت باید به فیفا داده شود و از طریق فیفا به تیم‌ها منتقل شود، نه به‌صورت مستقیم از سوی کشور میزبان.

او ادامه داد: این موارد بدیهیات برگزاری مسابقات بین‌المللی است اما به دلیل حساسیت میزبانی در آمریکا باید دوباره به‌طور دقیق بررسی شود.

تاج تاکید کرد: ایران در سال‌های اخیر جایگاه خوبی در فوتبال جهان پیدا کرده و اعتبار قابل توجهی کسب کرده است و حتی در برخی کشورها ممکن است در روز مسابقه پرچم ایران نیز به نمایش گذاشته شود. تیم ملی ابتدا راهی ترکیه می‌شود و حدود ۱۰ تا ۱۵ روز در آنجا اردو خواهد داشت و سپس برای حضور در جام جهانی به آمریکا سفر خواهد کرد. باید در این فاصله موضوع ویزاها به‌طور کامل نهایی شود، زیرا تاکنون هنوز برای همه اعضای تیم ویزا صادر نشده و زمان زیادی باقی نمانده است.

او افزود: درباره روند صدور ویزا نیز درخواست ما این بوده که کارها در آنکارا انجام شود و در صورت امکان، موضوع انگشت‌نگاری برای اعضای تیم ملی حذف شود تا روند صدور ویزا سریع‌تر انجام گیرد و ویزاها در کوتاه‌ترین زمان صادر شود. پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده و تلاش ما این است که هیچ مانعی در مسیر دریافت ویزای کاروان تیم ملی ایجاد نشود و همه نفرات بدون مشکل وارد فرایند اعزام شوند.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: همچنین به دنبال هماهنگی برای استفاده از پرواز اختصاصی با هواپیمایی متعلق با ایران هستیم تا تیم ملی بتواند به‌صورت مستقیم به آمریکا سفر کند و در محل برگزاری مسابقات مستقر شود.

تاج افزود: این موضوع نیز نیازمند اخذ مجوزهای ویژه است که خوشبختانه در حال پیگیری بوده و اقدامات لازم برای دریافت آن در دستور کار قرار دارد. هدف ما این است که تیم ملی بدون دغدغه‌های اجرایی و اداری وارد رقابت‌های جام جهانی شود و تمام تمرکز مجموعه روی آماده‌سازی فنی و عملکرد در مسابقات باشد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل