تمرینات بدنسازی بازیکنان تیم ملی/ تاکید بر اجرای دقیق و اصولی حرکات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، صبح دومین روز از فاز چهارم تمرینات آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران با برگزاری تمرینات بدنی در سالن وزنه مرکز ملی فوتبال پیگیری شد.



ملی‌پوشان از ساعت ۱۱:۳۰ امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت با حضور در سالن بدنسازی ساختمان پک، برنامه‌های آماده‌سازی جسمانی خود را آغاز کردند. بازیکنان پس از انجام حرکات ابتدایی، تمرینات قدرتی را پشت سر گذاشتند و سپس حرکات پلایومتریک شامل انواع پرش با استفاده از باکس را انجام دادند.



در جریان این تمرین یک‌ساعته، علی‌اصغر قربانعلی‌پور مربی بدنساز تیم ملی، بر اجرای دقیق و اصولی حرکات تاکید ویژه‌ای داشت تا بازیکنان از نظر بدنی در شرایط مطلوب‌تری قرار بگیرند.



همچنین سایر اعضای کادرفنی تیم ملی نیز روند تمرینات را با دقت زیر نظر داشتند تا ملی‌پوشان با آمادگی کامل در تمرینات تاکتیکی عصر حاضر شوند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل