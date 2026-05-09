  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

زمان بازی های ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ مشخص شد

زمان بازی های ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ مشخص شد

تیم ملی فوتبال ایران در گروه C جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ باید در ماه دی رو در روی حریفان خود قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت به میزبان شهر ریاض کشور عربستان سعودی برگزار شد و شاگردان امیر قلعه‌نویی حریفان خود را شناختند.

بر اساس قرعه‌کشی انجام شده تیم ملی فوتبال ایران در گروه C باید رو در روی سوریه، قرقیزستان و چین قرار گیرد.

زمان بازی‌های تیم ملی در مرحله گروهی به شرح زیر است:

۱۹ دی

ایران - چین

۲۳ دی

قرقیزستان - ایران

۲۸ دی

ایران - سوریه

این مسابقات از تاریخ ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷ (۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵) در سه شهر ریاض، جده و خوبار عربستان سعودی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6824999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها