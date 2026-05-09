به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعهکشی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت به میزبان شهر ریاض کشور عربستان سعودی برگزار شد و شاگردان امیر قلعهنویی حریفان خود را شناختند.
بر اساس قرعهکشی انجام شده تیم ملی فوتبال ایران در گروه C باید رو در روی سوریه، قرقیزستان و چین قرار گیرد.
زمان بازیهای تیم ملی در مرحله گروهی به شرح زیر است:
۱۹ دی
ایران - چین
۲۳ دی
قرقیزستان - ایران
۲۸ دی
ایران - سوریه
این مسابقات از تاریخ ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷ (۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵) در سه شهر ریاض، جده و خوبار عربستان سعودی انجام خواهد شد.
نظر شما