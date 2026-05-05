مهمانان ویژه مراسم قرعه کشی جام ملت های آسیا/ خبری از ایرانی ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، مراسم قرعه‌کشی نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ روز شنبه ۹ می (۱۹ اردیبهشت) در شهر درعیه عربستان سعودی برگزار خواهد شد؛ رویدادی باشکوه که مسیر تیم‌های برتر قاره برای رسیدن به قهرمانی را مشخص می‌کند.

این مراسم در محل تاریخی «کاخ سلوی» واقع در منطقه الطریف برگزار می‌شود؛ منطقه‌ای که در سال ۲۰۱۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

در این رویداد، جمعی از چهره‌های برجسته فوتبال آسیا به عنوان دستیاران قرعه‌کشی حضور خواهند داشت که در رأس آن‌ها سالم الدوساری، ستاره تیم ملی عربستان و بازیکن باشگاه الهلال و هیدتوشی ناکاتا اسطوره فوتبال ژاپن، دیده می‌شوند.

سالم الدوسری که عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا ۲۰۲۵ را نیز در کارنامه دارد، یکی از چهره‌های تأثیرگذار فوتبال قاره محسوب می‌شود و با بیش از ۱۰۰ بازی ملی، امید اصلی عربستان برای موفقیت در جام ۲۰۲۷ خواهد بود.

در سوی دیگر، ناکاتا، هافبک سابق تیم ملی ژاپن، که از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال آسیا یاد می‌شود، با سابقه حضور در سه جام جهانی و درخشش در باشگاه‌هایی چون آ. اس رم و پارما، در این مراسم حضور خواهد داشت.

همچنین در این رویداد چهره‌هایی مانند جمال السلامی، سرمربی تیم ملی اردن، داور بین‌المللی کره‌ای کیم یو-جونگ، فوتبالیست پارا فوتبال یازان سیفن از عربستان و چند چهره رسانه‌ای و فوتبالی دیگر نیز حضور خواهند داشت.

لازم به ذکر است که ایران در سید یک برای قرعه کشی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ قرار دارد.