۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

پس از مشخص‌ شدن حریفان ایران؛

قلعه نویی: قول قهرمانی نمی دهم/ بعد از جام جهانی جوانگرایی خواهیم کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان این که فوتبال آسیا پیشرفت کرده است؛ گفت: نمی شود گفت قهرمان می شویم یا خیر.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی پس از همگروهی تیم ملی فوتبال ایران با سوریه، قرقیزستان و چین در گروه C جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان سعودی، اظهار داشت: پیش‌بینی فوتبال سخت است و نمی‌توانیم از الان بگوییم قهرمانی می‌آوریم یا خیر. دوره قبلی هم شانس و لیاقت قهرمانی داشتیم اما بدشانسی شامل حال ما شد.

وی افزود: فوتبال در آسیا پیشرفت کرده و تیم‌ها به هم نزدیک شده‌اند. هرچند چهار سید داریم، اما فوتبال در آسیا بهم نزدیک شده است. تیم ما شرایط خوبی دارد و جزو تیم‌هایی است که سریع به جام جهانی صعود کرده است.

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: امیدواریم در جام جهانی هم بازیهای قابل قبولی انجام دهیم و برای جام ملتها آماده شویم، زیرا ما بعد از جام جهانی تغییر نسلی هم خواهیم داشت. امیدوارم در جام جهانی و سپس در جام ملت‌ها نماینده خوبی برای مردم ایران باشیم‌.

کد مطلب 6825031

