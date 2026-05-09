مسیر ساده احتمالی تیم ملی فوتبال ایران در سایه تصمیم کنفدراسیون آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از چند مرحله تعویق در زمان برگزاری مراسم قرعهکشی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ به دلیل شرایط امنیتی و تنشهای منطقه، سرانجام امشب از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران، این مراسم را در منطقه تاریخی الطریف در شهر درعیه عربستان برگزار میکند تا مسیر ۲۴ تیم حاضر در مهمترین تورنمنت ملی قاره کهن مشخص شود.
امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به همراه مهدی خراطی مدیر دپارتمان تیمهای ملی حضور دارند تا در جریان تعیین مسیر ایران در رقابتهایی قرار بگیرند که قرار است از ۱۷ دی ۱۴۰۵ تا ۱۶ بهمن همان سال به میزبانی عربستان برگزار شود.
قرعه ساده روی کاغذ برای ایران
تیم ملی ایران به واسطه جایگاه خود در رنکینگ فیفا در سید نخست مسابقات قرار گرفته و در کنار تیمهای ژاپن، کرهجنوبی، استرالیا، ازبکستان و عربستان میزبان، جزو مدعیان اصلی قهرمانی به شمار میرود. همین مسئله باعث شده تا روی کاغذ، شاگردان قلعهنویی مسیر نسبتاً هموارتری نسبت به بسیاری از رقبا در مرحله گروهی داشته باشند.
بی مزه مثل قهرمانی های متوالی قطر در آسیا
در سید دوم، تیمهای قطر، عراق، اردن، امارات، عمان و سوریه حضور دارند و در سید سوم نیز بحرین، چین، فلسطین، ویتنام، تاجیکستان و تایلند قرار گرفتهاند. همچنین سید چهارم شامل تیمهای قرقیزستان، کرهشمالی، اندونزی، کویت، سنگاپور و یکی از دو تیم لبنان یا یمن است.
بر اساس سیدبندی انجامشده، ایران میتواند در بهترین سناریو با تیمهایی چون سوریه، تاجیکستان و لبنان یا یمن همگروه شود؛ گروهی که از منظر فنی و رنکینگ، شرایط مطلوبتری برای صعود زودهنگام ملیپوشان فراهم میکند. حتی در دشوارترین حالت نیز ایران نسبت به بسیاری از مدعیان آسیایی، قرعهای متعادلتر خواهد داشت.
با این حال، آنچه بیش از مباحث فنی مورد توجه قرار گرفته، نحوه مواجهه AFC با شرایط سیاسی و امنیتی منطقه است. تعویق چندباره مراسم قرعهکشی و حساسیتهای موجود پیرامون برخی تقابلهای احتمالی، بار دیگر نشان داد کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان در چارچوب سیاستهای کلان بینالمللی و مقررات تحت نظارت فیفا حرکت میکند.
AFC که زیر نظر مستقیم فیفا فعالیت میکند، در سالهای اخیر تلاش کرده تصمیمات خود را منطبق با استانداردها و ضوابط بینالمللی اتخاذ کند. موضوعی که باعث شده در بزنگاههای سیاسی و امنیتی، این کنفدراسیون عملاً استقلال کامل اجرایی و اداری در تصمیمگیری نداشته باشد و بسیاری از تصمیمات با در نظر گرفتن ملاحظات فراتر از فوتبال اتخاذ شود. البته همین موضوع باعث می شود تقابل های حساس در مرحله گروهی رقم بخورد.
در مجموع با این وجود، ساختار سیدبندی و جایگاه ایران در سید نخست، این امیدواری را برای کادر فنی تیم ملی ایجاد کرده که مسیر صعود از مرحله گروهی نسبتاً کمچالشتر از برخی ادوار گذشته باشد؛ مسیری که میتواند فرصت مناسبی برای تمرکز بیشتر ایران روی مراحل حذفی و تحقق رویای حضور در فینال پس از سالها انتظار فراهم کند.
