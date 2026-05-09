به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت و از ساعت ۲۱:۳۰ به میزبانی شهر ریاض عربستان سعودی برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال ایران که در سید یک این مسابقات قرار دارد حریفان خود را خواهد شناخت.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در رابطه با این مراسم و همچنین آمار و ارقام جام ملت های آسیا نوشت: در حالی که قرعهکشی نهایی رقابتهای جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ روز شنبه در کاخ تاریخی «السلوا» در ریاض برگزار میشود، کنفدراسیون فوتبال آسیا مجموعهای از آمار و نکات جالب درباره این تورنمنت منتشر کرده است.
این دوره از رقابتها برای اولین بار در تاریخ به میزبانی عربستان سعودی برگزار میشود و این کشور هجدهمین میزبان متفاوت در تاریخ جام ملتهای آسیا خواهد بود.
رکورد بیشترین حضور
تیمهای ملی ایران و کرهجنوبی هر دو با ۱۶ حضور، رکورددار بیشترین شرکت در تاریخ این رقابتها هستند. چین نیز با ۱۴ حضور در رتبه بعدی قرار دارد. این در حالی است که ایران از زمان نخستین حضور خود در سال ۱۹۶۸، تاکنون در ۱۶ دوره پیاپی این مسابقات حضور داشته است.
در این دوره، هر ۲۳ تیم صعودکننده و همچنین تیمهای در آستانه صعود (لبنان و یمن) پیشتر در این رقابتها حضور داشتهاند و این سومین دورهای است که همه تیمها تجربه شرکت در جام ملتهای آسیا را دارند (پس از سالهای ۱۹۹۲ و ۲۰۱۱).
پرافتخارترینها
ژاپن با ۴ قهرمانی پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابتهاست. عربستان و ایران هر کدام ۳ قهرمانی دارند. ژاپن آخرین بار در سال ۲۰۱۱، عربستان در ۱۹۹۶ و ایران در ۱۹۷۶ قهرمان شدهاند.
رکوردهای ویژه ایران و دیگر تیمها
* ایران و قطر از معدود تیمهایی هستند که چندین بار بدون شکست به فینال رسیدهاند.
* ایران و کرهجنوبی بیش از ۷۰ بازی در تاریخ جام ملتهای آسیا انجام دادهاند.
* ایران با ۴۵ برد (بدون احتساب ضربات پنالتی) رکورددار بیشترین پیروزی است.
* ایران تنها تیمی است که یک دوره کامل را بدون دریافت گل به پایان رسانده است (۱۹۷۶).
* ایران با ۳۹ کلینشیت، بیشترین کلینشیت تاریخ این رقابتها را دارد.
آمار گلزنی و ستارهها
ژاپن با ۲۱ گل در سال ۲۰۰۰ رکورد بیشترین گل زده در یک دوره را دارد. در مقابل، علی دایی با ۱۴ گل در تاریخ رقابتها یکی از بهترین گلزنان است. همچنین اکرم عفیف با ۸ گل در جام ملتهای ۲۰۲۳ آقای گل شد.
نکات دیگر
* عربستان در دو فینال با ضربات پنالتی قهرمان شده است.
* قطر به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد این دوره میشود.
* میزبانها در تاریخ رقابتها نقش مهمی داشتهاند و در ۸ دوره قهرمان شدهاند.
