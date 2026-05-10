فواید ورزش صبحگاهی برای سلامت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش می دهند افرادی که به طور منظم در اوایل صبح ورزش می‌کنند، به طور قابل توجهی کمتر در معرض گرفتگی عروق، فشار خون بالا، دیابت نوع ۲ یا چاقی قرار دارند.

به عنوان مثال، ورزش بین ساعت ۷ تا ۸ صبح با کمترین احتمال ابتلا به بیماری قلبی ناشی از گرفتگی عروق مرتبط بود.

«پرم پاتل»، محقق ارشد و دانشجوی پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه ماساچوست، در یک بیانیه خبری گفت: «هر ورزشی بهتر از ورزش نکردن است، اما ما سعی کردیم بُعد دیگری را در رابطه با زمان ورزش شناسایی کنیم.»

او گفت: «اگر بتوانید صبح ورزش کنید، به نظر می‌رسد که با فواید بهتر پیشگیری از بیماری‌های قلبی-متابولیک مرتبط است.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های نزدیک به ۱۴۵۰۰ نفر شرکت‌کننده در یک برنامه تحقیقاتی سلامت ایالات متحده را تجزیه و تحلیل کردند. به عنوان بخشی از این مطالعه، داده‌های ضربان قلب شرکت‌کنندگان با استفاده از دستگاه‌های Fitbit به مدت یک سال کامل، دقیقه به دقیقه پیگیری شد.

محققان با جستجوی دوره‌هایی که افراد به مدت ۱۵ دقیقه یا بیشتر ضربان قلب بالایی داشتند، ورزش را پیگیری کردند. سپس تیم، افراد را بر اساس زمان تمایل به ورزش، گروه‌بندی کرد.

در مقایسه با کسانی که در اواخر روز ورزش می‌کردند، کسانی که مرتباً صبح‌ها ورزش می‌کردند، موارد زیر را داشتند:

- ۳۱ درصد کمتر احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب

- ۱۸ درصد کمتر احتمال ابتلا به فشار خون بالا

- ۲۱ درصد کمتر احتمال ابتلا به کلسترول بالا

- ۳۰ درصد کمتر احتمال ابتلا به دیابت نوع ۲

- ۳۵ درصد کمتر احتمال ابتلا به چاقی

محققان خاطرنشان کردند که این ارتباطات مستقل از کل میزان ورزشی بود که فرد در طول روز انجام می‌داد.

محققان گفتند این اولین مطالعه در مقیاس بزرگ است که میزان و زمان ورزش را بر اساس داده‌های بلندمدت دستگاه‌های پوشیدنی ارزیابی می‌کند.

با این حال، این مطالعه برای توضیح دقیق اینکه چرا ورزش صبحگاهی مزایای سلامتی بهتری دارد، طراحی نشده بود.

پاتل گفت، ممکن است عوامل بیولوژیکی مانند هورمون‌ها، خواب یا ژنتیک در ارتباط مشاهده شده نقش داشته باشند.

وی افزود، عوامل رفتاری و روانی نیز ممکن است دخیل باشند.

پاتل افزود: «به عنوان مثال، ورزش صبحگاهی ممکن است سطح انرژی فرد را در طول روز افزایش دهد و منجر به انتخاب غذاهای سالم‌تر شود، یا ممکن است به سادگی در بین افرادی که به طور کلی عادات سالم را در اولویت قرار می‌دهند، رایج‌تر باشد.»