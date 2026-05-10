«اسیر شب» موسیقی شد؛ خوانش آثار بزرگان ادبیات

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «اسیر شب» به آهنگسازی محمدجواد رکنی و خوانندگی علیرضا زرینی طی روزهای گذشته در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس شنوندگان قرار گرفته است.

«پیش درآمد سه گاه»، «دونوازی تار و تمبک»، «سازو آواز سه گاه»، تصنیف «اسیر شب»، «مخالف نوازی نی»، تصنیف «طواف کعبه»، «چهار مضراب مخالف سه گاه» با اشعاری از حافظ، فخرالدین عراقی و سمانه علیخانی آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

محمدجواد رکنی آهنگساز و سرپرست گروه، علیرضا زرینی خواننده، رامین شاهین کار نوازنده تار، کاوه آهنگرانی نوازنده بم تار، مه زاد مهجور نوازنده تمبک، محمد نعمتی نوازنده نی، نوشین افتخاری افشار نوازنده سنتورباس، امیرعباس اسماعیلی نوازنده کمانچه، امیرمسعود اقبالی نوازنده قیچک، نوشین افتخاری افشار تهیه کننده، زهرا مرادی طراح جلد، موسسه «نوای مهر» ناشر عوامل اجرایی این پروژه موسیقایی را تشکیل می دهند.

محمدجواد رکنی ازجمله هنرمندان عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی است که طی سال های گذشته علاوه بر برگزاری کنسرت ها و اجراهای پژوهشی مختلف، آلبوم های دیگری از جمله «اردی بهشت» مشتمل بر قطعاتی روی ساز سنتور را در دسترس علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار داده بود.