  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۹

«نای بند» منتشر شد؛ شنیدن صدای «ایران» با احترام به محیط زیست

«نای بند» منتشر شد؛ شنیدن صدای «ایران» با احترام به محیط زیست

آلبوم «نای بند» با هنرمندی اسماعیل غلامی طی هفته‌های گذشته پیش روی شنوندگان موسیقی نواحی ایران قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه موسیقایی «نای بند» با هنرمندی اسماعیل غلامی در قالب آلبومی مشتمل بر قطعاتی برگرفته از جغرافیا و مناطق زیست‌محیطی معروف ایران در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

«نای بند»، «الیمستان»، «شادگان»، «شهداد»، «آوالان (بر اساس پیش‌درآمد اصفهان اثر زنده‌یاد محمدرضا لطفی)»، «هورامان (بر اساس اثرمظهر خالقی)» و «نخیلو» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

اسماعیل غلامی درباره قطعات این آلبوم چنین توضیح داده است:

«نای بند»: نامی گره خورده با شگفتی‌های طبیعت ایران، روستایی تاریخی و پلکانی در حاشیه کویر لوت در شهرستان طبس، کوهی در نزدیکی روستای نای بند و زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، نام پارک ملی دریایی ایران در کرانه خلیج فارس در استان بوشهر با جنگل‌های حرا و صخره‌های مرجانی، پناهگاهی امن برای اکوسیستم ساحلی.

«الیمستان»: جنگلی هیرکانی در مسیر جاده هراز در استان مازندران با هوایی غالبا ابری، محل رویش گیاه الیما، روستایی در حاشیه جنگل الیمستان، قله‌ای با ارتفاع بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر با چشم‌اندازی رو به قله دماوند.

«ارسباران»: ترکیبی از جنگل‌های انبوه و دره‌های عمیق در استان آذربایجان شرقی، یکی از ذخیره‌گاه‌های زیستی یونسکو، پناهگاه شاه خروس قفقازی و مارال، تابلویی از پیوند تاریخ و فرهنگ و طبیعت.

«شادگان»: شهرستان شادگان، نزدیک به آبادان و خرمشهر با بافت جلگه‌ای و آب و هوای گرم و مرطوب، قطب تولید خرما، جایگاه بزرگترین تالاب ایران با مساحتی بالغ بر۴۰۰ هکتار که از رودخانه‌های جراحی و کارون تغذیه می‌شود، اکوسیستمی حیاتی که پناهگاه ماهیان و پرنده‌های مهاجر است (بود)، روستانی صراخیه که به ونیز ایران مشهور است در دل آب‌های شادگان بنا شده است.

«نای بند» منتشر شد؛ شنیدن صدای «ایران» با احترام به محیط زیست

«شهداد»: جنگلی کویری در حاشیه غربی کویر لوت در استان کرمان با هزاران گلدان ماسه‌ای غول پیکر، معماری باد در تقابل با شن‌های روان و گیاهان کویری، شهری تاریخی در شهرستان کرمان با نخلستان‌ها و باغ‌های مرکبات و آب‌انبارهای قدیمی و بنا به روایتی قدیمی‌ترین درفش فلزی در این شهر کشف شده است.

«آوالان»: کوهی در قلب رشته کوه زاگرس در استان کردستان با ارتفاعی نزدیک به ۳ هزار متر، دیواری میان سنندج و کامیاران با جنگل‌های بلوط و چشمه‌های جوشان و باغات انگور و مسیرهای کوه‌پیمایی شگفت‌انگیز، کوه‌پایه این کوه میزبان روستاهای دولاب و نشور با معماری خشکه چینی است.

«هورامان (اورامانات)»: میراث جهانی یونسکر، سرزمینی صخره‌ای که در کرمانشاه و کردستان و بخش‌هایی از کشور عراق امتدادیافته و با دره‌های عمیق و رودهای خروشانی چون سیروان، جنگل‌های بلوط و آئین‌های باستان و عرفانی شناخته‌شده است. موزه‌ای زنده از زبان، پوشاک، موسیقی و فرهنگ. کوه‌های شاهو و کوسالان بخشی از طبیعت رازآلود این منطقه هستند.

«نخیلو»: جزیره‌ای کوچک غیرمسکونی در خلیج فارس در نزدیکی شهرستان دَیر استان بوشهر که به عنوان بهشت پرندگان و زایشگاه پرندگان خلیج فارس شهرتی جهانی دارد. میزبان هزاران پرنده مهاجر و لاک‌پشت‌های در معرض خطر پوزه عقابی، بندر و روستای تاریخی نخیلو در غرب استان هرمزگان که در روزگاری بندری پررونق و از مراکز اصلی صید مروارید بوده است.

کد مطلب 6806775
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها