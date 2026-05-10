۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

کشف ۴۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق از یک باغ ویلا در کرج

کرج- مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز اعلام کرد: متخلف قاچاق چهار هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل علاوه بر ضبط سوخت، به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریال برای قاچاق و نگهداری گازوئیل خبر داد و گفت: پرونده قاچاق چهار هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۲ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و نگهداری سوخت به صورت تجاری خارج از ضوابط تعیینی دولت، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

صالحی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، این محموله را در بازرسی از یک باغ ویلا به ظن قاچاق کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

