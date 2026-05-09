۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

دستگیری سارقان مغازه و منزل در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از دستگیری دو سارق که به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها و منزل دستبرد می‌زدند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توحید فارسی روز شنبه اظهار کرد: با شکایت کسبه در خصوص وقوع چند فقره سرقت کش روی از مغازه ها و فروشگاه ها و همچنین جیب بری، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مراغه تصریح کرد: بلافاصله با هماهنگی های لازم با اشراف اطلاعاتی و فنّی و استفاده از شگرد های خاص پلیسی دو متهم در این خصوص شناسایی و دستگیر شدند.

وی در ادامه گفت: متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی و با مشاهده مستندات پلیس و در مواجهه با مالباختگان لب به اعتراف گشوده و به ۸ فقره سرقت از مغازه ها و جیب بری و ۱ فقره سرقت از منزل اعتراف کردند و از مخفیگاه متهمین مقادیر قابل توجهی اقلام مسروقه از قبیل انواع لوازم خانگی، انواع کیف زنانه و مردانه حاوی محتویات و مدارک و... کشف شد.

فارسی با اشاره به اینکه بالا بردن ضریب ایمنی فروشگاه ها یا نصب تجهیزات بازدارنده تا حد زیادی باعث کاهش سرقت می شود، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

