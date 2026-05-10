دستگیری  عاملین نزاع دسته جمعی در اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان‌شرقی روز یکشنبه در تشریح این خبر بیان داشت: برابر اعلام فرماندهی انتظامی شهرستان اهر در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت .

این مرکز افزود: پس از شناسایی عاملین اصلی نزاع و درگیری دسته جمعی با هماهنگی قضائی دستگیر وبه یگان انتظامی دلالت گردیدند.

این مرکز تصریح کرد: متهمین پس ازتشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند و فعلا موضوع تحت بررسی قضائی و انتظامی قرار داد.