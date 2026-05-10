۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

دستگیری  عاملین نزاع دسته جمعی در اهر

تبریز- مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از دستگیری  عاملین نزاع دسته جمعی در شهرستان اهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان‌شرقی روز یکشنبه در تشریح این خبر بیان داشت: برابر اعلام فرماندهی انتظامی شهرستان اهر در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت .

این مرکز افزود: پس از شناسایی عاملین اصلی نزاع و درگیری دسته جمعی با هماهنگی قضائی دستگیر وبه یگان انتظامی دلالت گردیدند.

این مرکز تصریح کرد: متهمین پس ازتشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند و فعلا موضوع تحت بررسی قضائی و انتظامی قرار داد.

