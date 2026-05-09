مساجد بستر مهم ترویج فرهنگ کتابخوانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا محمدی عصر شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی در بستر مساجد، اظهار کرد: فعالیت فرهنگی زمانی اثرگذار خواهد بود که از دل برآید و بتواند ارتباط واقعی با مخاطب برقرار کند.

وی افزود: برای ترویج فرهنگ مطالعه باید فعالیت‌ها را به متن خانواده‌ها برد و در این میان، کانون‌های مساجد به دلیل ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، از ظرفیت ارزشمندی برخوردار هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به نقش بانوان در ترویج فرهنگ کتابخوانی، تصریح کرد: مادرانی که در برنامه‌های مساجد حضور دارند فرصت بسیار خوبی برای توسعه فرهنگ مطالعه هستند، زیرا از طریق آنان می‌توان سایر اعضای خانواده را نیز با کتاب و کتابخوانی مأنوس کرد.

محمدی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی و کارگاهی برای کودکان و نوجوانان به اندازه امانت کتاب اهمیت دارد، عنوان کرد: تلاش ما این است که در قالب این تفاهم‌نامه و با ارائه کتاب‌های متناسب با سلایق مخاطبان، زمینه انس بیشتر جامعه با کتاب فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ رمضان، گفت: شهادت مظلومانه رهبر شهید، خانواده ایشان و جمعی از هموطنان در این جنگ، موجب بیداری افکار عمومی جهان شد و چهره واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا را به عنوان ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی آشکار کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه ادامه داد: حضور گسترده و شبانه مردم در صحنه طی حدود ۷۰ شب گذشته، یک ظرفیت ارزشمند اجتماعی است که باید به فرصت فرهنگی تبدیل شود و این حضور حماسی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

محمدی با اشاره به نقش محوری مساجد در این میدان‌داری‌ها افزود: بخش مهمی از این حضورهای مردمی در بستر مساجد شکل گرفته و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و ترویجی در حوزه کتاب و مطالعه باشد.

وی یکی از محورهای همکاری مشترک با کانون‌های مساجد را تولید محتوا درباره مفاخر و مشاهیر استان عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی استودیو تولید محتوا در اداره کل کتابخانه‌های عمومی، آمادگی داریم با مشارکت کانون‌های مساجد برنامه‌های متنوعی برای معرفی چهره‌های شاخص فرهنگی و تاریخی استان تولید کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در ادامه به اجرای پویش کتابخوانی «فاتحان غرب» اشاره کرد و افزود: این پویش با محوریت کتاب «ایستاده در حصار» و با موضوع عملیات شکست حصر پاوه و نقش مردم استان در دفاع مقدس در حال برگزاری است و علاقه‌مندان تا پایان خردادماه فرصت شرکت در آن را دارند.

محمدی در پایان از «جام باشگاه‌های کتابخوانی» به عنوان یکی دیگر از بسترهای همکاری یاد کرد و گفت: حلقه‌های کتابخوانی کانون‌های مساجد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه مربوطه، از امکان دریافت رایگان کتاب تا سقف یک میلیون ریال و انتخاب کتاب در رده‌های سنی مختلف بهره‌مند شوند.