«مرکز نفس» در میناب ۲٠ انصراف از سقط را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی، از ثبت ۲۰ مورد انصراف از سقط در سال ۱۴۰۴ شهرستان میناب خبر داد و گفت: این اتفاق که با همت مرکز نفس و پیگیری و تلاش بی‌دریغ کادر سلامت صورت گرفت، نشان از یک «نفسِ پنهان» دارد، ایمانی به زندگی که در دل بسیاری از خانواده‌ها جاری است و با حمایت درست در مسیر شکوفایی قرار می گیرد.

وی افزود: این ۲۰ انصراف از سقط جنین ، فقط یک آمار نیست، بلکه هر کدام داستانی از امید دوباره برای زندگی و پشت کردن به تصمیم‌های دشوار است.

بهزادی گفت : این حرکت، همان چیزی است که رهبر شهیدمان بارها بر اهمیت توجه ویژه به مقوله جوانی جمعیت تاکید کرده است و ما مصصم بر اجرای آن هستیم.

رییس مرکز بهداشت شهرستان میناب عنوان کرد : فرموده مقام معظم رهبری درباره جوانی جمعیت یک راهبرد اساسی برای آینده کشور است. ایشان بارها تاکید کرده‌اند که رشد جمعیت، عامل اقتدار و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی کشور در دهه‌های آینده است و ما در مرکز بهداشت میناب، این فرمایشات را چراغ راه خود قرار داده‌ایم و هر مادری که از سقط منصرف می‌شود، گامی در جهت تحقق این اقتدار و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران است.

وی تصریح کرد: با تلاش مرکز نفس و کادر سلامت، ما توانستیم این ۲۰ مورد را به سمت انتخاب زندگی سوق دهیم و اطمینان داریم که با ادامه این روند و حمایت‌های بیشتر، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر جمعیت جوان در شهرستان و در سراسر کشور خواهیم بود.