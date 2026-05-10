به گزارش خبرنگار مهر، نشست روسا و دبیران مناطق ستاد برگزاری مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران صبح یکشنبه در دفتر این شورا برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های روسا و دبیران مناطق تهران در برگزاری مراسم دینی و انقلابی، به ویژه در تجمعات میدانی شبانه پس از جنگ رمضان، بر لزوم انسجام هرچه بیشتر در برگزاری این مراسم تأکید کرد.

به گفته وی، مأموریت قانونی و انقلابی این شورا، تحقق منویات امام شهید در زمینه مردمی‌سازی مراسم و استفاده از ظرفیت مساجد است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: ستادهای مردمی مناطق تهران با مشارکت دستگاه‌ها و فعالان فرهنگی، نقش مؤثری در حضور و مشارکت بیشتر مردم ایفا کرده‌اند و در شرایط کنونی، اهمیت این اقدام بیشتر مشهود است.

در این نشست، آسیب‌ها و انتظارات مربوط به تجمعات شبانه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.