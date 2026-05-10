عرضه متوالی در ۲ هفته اخیر؛ نسخه فولاد مبارکه برای پایداری تولید صنایع

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست با اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با تشریح شرایط بازار ورق در روزهای پس از حمله به این مجموعه، از اقدامات پیشدستانه و برنامهریزیشده فولاد مبارکه برای تأمین نیاز صنایع پاییندستی و جلوگیری از بروز التهاب در بازار خبر داد و تأکید کرد: فولاد مبارکه با وجود شرایط خاص ایجادشده، اجازه نداد زنجیره تأمین کشور دچار اختلال جدی شود.
زرندی با اشاره به گستردگی شبکه مشتریان فولاد مبارکه اظهار کرد: نزدیک به بیش از هزار شرکت بهصورت مستقیم از فولاد مبارکه ورق دریافت میکنند؛ از واحدهای لولهسازی و پروفیل گرفته تا خودروسازان و طیف متنوعی از صنایع مصرفکننده ورق. به همین دلیل، طبیعی بود که با انتشار خبر حمله به فولاد مبارکه، فضای روانی خاصی در بازار ایجاد شود و نگرانیهایی در میان مشتریان و مسئولان شکل بگیرد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به تدابیر این مجموعه در روزهای پایانی سال گفت: ما از ۲۳ اسفندماه با توجه به ارزیابیهایی که از شرایط داشتیم، بهصورت جدی به مشتریان بزرگ و مصرفکنندگان عمده اعلام کردیم که برای دریافت سفارشهای خود اقدام کنند.
زرندی ادامه داد: با این حال، واقعیت بازار در آن مقطع این بود که رکود بر فضای معاملات حاکم بود. بسیاری از خریداران صراحتاً اعلام میکردند که به کالا نیاز فوری ندارند، امکان حمل ندارند یا حتی فضایی برای نگهداری محصولات در اختیارشان نیست. برخی نیز میگفتند شرایط بازار بهگونهای نیست که اصلاً نیازی به دریافت این حجم از ورق داشته باشند، این مسئله بهخوبی نشان میدهد که تا ۲۸ اسفند نهتنها تقاضا در بازار وجود نداشت، بلکه ما در تلاش بودیم کالاهای خریداریشده را به دست مشتریان برسانیم و کسی حاضر به تحویل گرفتن آنها نبود.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به تحولات پس از حملات انجامشده گفت: پس از رخدادهای هفتم و یازدهم و سپس تا حوالی بیستم که عملاً فضای کشور تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفت، در نهایت با فروکشکردن شرایط و شکلگیری آتشبس، از حدود ۲۳ تا ۲۵ فروردین ناگهان مشاهده کردیم که بازار ورق با یک موج روانی و التهابی مواجه شد. این در حالی بود که به مسئولان مربوطه تأکید میکردیم عملاً اتفاق خاصی در حوزه مصرف واقعی رخ نداده؛ نه پروژه بزرگی در کشور اجرا شده بود و نه مصرفی در آن مقیاس ایجاد شده بود که بتواند چنین التهابی را توجیه کند.
زرندی تصریح کرد: واقعیت این است که برخی افراد با القای کمبود و ایجاد نگرانی در میان مسئولان، فضا را ملتهب کردند. در حالی که تحلیل ما این بود که بازار به لحاظ واقعی دچار بحران تأمین نشده و آنچه شکل گرفته بیشتر ناشی از جنگ روانی و نگرانیهای القایی بوده است.
وی در تشریح اقدامات فولادمبارکه برای تنظیم بازار گفت: ما فازی را طراحی و تعریف کردیم که پایه آن بر شکل گیری مجدد زنجیره بر مبنای فعالیت بازرگانی بود و بر این اساس با ورود مجدد به بازار محصولات را به واحدهای تولیدی عرضه کردیم.
وی تأکید کرد: فولاد مبارکه در این مقطع حساس تلاش کرد با آیندهنگری، تصمیمگیری به موقع، ارتباط مستمر با مشتریان و فعالسازی ظرفیتهای جایگزین، اجازه ندهد فضای روانی ناشی از حملات به بحران واقعی در بازار تبدیل شود. امروز نیز با جدیت، بازگرداندن ظرفیتها، تثبیت بازار و تأمین نیاز صنایع کشور را دنبال میکنیم.
رد انحصار واردات؛ تأکید بر میدان دادن به بخش خصوصی
زرندی با اشاره به همکاری با دولت و بخش خصوصی گفت: در جلسات بررسی تأمین نیاز بازار، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه اختیار واردات مستقل ورق یا اسلب به فولاد مبارکه داده شود. من از این موضوع تشکر کردم اما صراحتاً اعلام کردم چنین انحصاری به نفع کشور نیست. این کار ممکن است فولاد مبارکه را وارد چالش با فعالان اقتصادی کند و در آینده تبعات منفی به همراه داشته باشد.
وی افزود: علیرغم این موضوع فولادمبارکه از منظر کارشناسی توصیه اکید داشت چنانچه قصدی بر واردات است این واردات معطوف به واردات تختال باشد تا ظرفیت های تولیدی واحدهای نورد تکمیل شود.
مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد: برداشت ما این است که کمبود جدی در بازار وجود ندارد. برای اطمینان از این موضوع، نشستهای تخصصی جهت بررسی نیازهای واحدهای تولیدی با فعالان صنایع پاییندستی برگزار کردیم.
اقدام عملی برای شکست التهاب بازار
زرندی در ادامه گفت: در هفتم اردیبهشت تصمیم گرفتیم بهصورت جدی وارد عمل شویم تا «قیمتسازی روانی» بازار شکسته شود. پیش از آن، نرخ ورق فولادی در بازار حدود ۱۴۰ هزار تومان بود. تلاش کردیم با عرضه گسترده، التهاب مصنوعی بازار از بین برود.
او افزود: در همان تاریخ، فولاد مبارکه ورق گرم خود را با قیمت ۸۵ هزار تومان عرضه کرد. نتیجه آن بود که بازار بلافاصله واکنش نشان داد و قیمتها کاهش یافت. این در حالی بود که در عرضه نخست از مجموع حدود ۱۶۰ هزار تن عرضهشده، حدود ۹۲ از آن فروش رفت؛ نشانهای واضح که برخلاف تبلیغات برخی افراد، بحران واقعی تقاضا در کار نبود.
تأمین نیاز صنایع خودروسازی و لوازمخانگی
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به گفتوگوهای اخیر خود با مدیران خودروسازان بزرگ کشور گفت: در هفته گذشته با مدیران عامل سایپا و ایرانخودرو نشست داشتیم. نگرانیهایی درباره تأمین ورق تا ماههای آینده داشتند؛ اما به آنها اطمینان دادیم که موجودی و ظرفیت کافی داریم و مشکلی برای تأمین وجود ندارد.
زرندی به وضعیت صنایع لوازمخانگی هم اشاره کرد و گفت: با بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ مذاکره کردیم و وضعیت ذخایرشان را بررسی کردیم. تقریباً اکثر شرکتهای شاخص اعلام کردند که تا خرداد و تیرماه ورق کافی در انبار دارند. بنابراین بحران کمبود در صنایع پاییندستی وجود ندارد و شرایط کاملاً قابل مدیریت است.
مخالفت با مداخله در بازار
زرندی در پایان با اشاره به تبعات اقتصادی واردات تصریح کرد: واردات ، آخرین گزینه ماست؛ چرا که ورود به این عرصه به صورت ناخواسته منجر به افزایش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمتها در بازار میشود. اگرچه امکان واردات وجود دارد، اما باید توجه داشت که در صورت بسته بودن مسیرها و ایجاد گلوگاهها، هزینههای نهایی به مراتب بیش از ارقام کنونی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین مدیریت هزینهها و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، اولویت نخست ماست.
