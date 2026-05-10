اجرای پویش «ولیمه مهربانی حجاج» در کردستان

حسین رسولی در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای پویش «ولیمه مهربانی حجاج» در این استان خبر داد و اظهار کرد: هر ساله شمار زیادی از زائران ایرانی برای انجام مناسک حج تمتع به سرزمین وحی مشرف میشوند که این سفر معنوی، فرصتی مغتنم برای ترویج همدلی و دستگیری از آسیبدیدگان اجتماعی و نیازمندان است.
وی افزود: با توجه به کمبودهای مالی و معیشتی جامعه هدف بهزیستی، از حجاج گرامی درخواست میشود بخشی از هزینههای ولیمه خود را به حمایت از معلولان، بیماران صعبالعلاج و خانوادههای تحت پوشش این نهاد اختصاص دهند.
مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: این پویش با همکاری سازمان حج و اوقاف و مشارکت خیران و حاجیان طراحی شده و هدف اصلی آن، اختصاص منابع حاصل از ولیمه به تأمین جهیزیه، هزینههای درمانی و کمک به مسکن مددجویان است.
رسولی با اشاره به بُعد معنوی این حرکت، تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار، تقویت روحیه انفاق و پیوند سفر حج با عمل خیرخواهانه از اهداف محوری این پویش به شمار میرود.
وی از عموم نیکوکاران و حجاج خواست تا کمکهای نقدی خود را از طرق اعلامشده به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی واریز کنند.
بر اساس اعلام بهزیستی استان کردستان، نیکوکاران میتوانند کمکهای خود را از طریق کد دستوری #۲۲۲۸۸*۶۶۵۵*، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۸۱۶۷۸۴، شماره حساب ۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰ و شماره شبا IR۶۵۰۱۰۰۰۰۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰
درگاه مشارکتهای مردمی www.mosharekat.behzisti.ir
واریز کنند.
