به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابائی با تشریح اقدامات انجام‌شده در قالب قرارگاه ملی مردمی «اجتماعی–حمایتی» و پویش «ایران همدل» اظهار کرد: مردم استان گلستان از ۱۰ اسفند تا ۳۱ فروردین امسال، در قالب شور نیکوکاری، صدقه به نیابت از شهدا و رهبر شهید، نذر قربانی برای سلامتی رهبر انقلاب و پیروزی رزمندگان، کمک به آسیب‌دیدگان جنگ و حمایت از جبهه مقاومت، در مجموع ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به کمیته امداد اهدا کردند.

وی با اشاره به استقبال مردم از طرح اکرام ایتام افزود: در این مدت سه هزار و ۸۸۸ حامی جدید در استان ثبت‌نام کردند و با حضور در ۲۹ پایگاه حامی‌یابی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری، حمایت معنوی خود را از چهار هزار و ۹۱۸ فرزند یتیم و محسنین تحت پوشش اعلام کردند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان همچنین از فعالیت ۲۰۴ مرکز نیکوکاری در استان خبر داد و گفت: در ماه مبارک رمضان سال گذشته، ۲۳۸ آشپزخانه اطعام مهدوی راه‌اندازی شد که حاصل آن طبخ و توزیع بیش از ۵۷۴ هزار پرس غذای گرم به ارزش ۱۹۱ میلیارد تومان میان نیازمندان و آسیب‌دیدگان جنگ بود.

بابائی ادامه داد: در ایام ماه مبارک رمضان، ۲۷ هزار و ۸۸۶ سبد کالا به ارزش ۵۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان با مشارکت کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و خیرین تهیه و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد. همچنین ۱۳ هزار و ۷۰۰ بسته مواد خوراکی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان برای رزمندگان جبهه مقاومت ارسال شده است.