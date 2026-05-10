حضور کانون پرورش فکری در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ با شعار «بخوانیم برای ایران» برگزار می‌شود.

انتشارات کانون پرورش فکری با بیش از ۶۰ سال سابقه در این دوره از نمایشگاه مجازی کتاب، با کتاب‌های مناسب برای گروه‌های سنی نوزاد (بالای ۰ سال)، نوباوه (بالای ۴ سال)، نوخوان (بالای ۷ سال)، نونهال (بالای ۹ سال)، نونگاه (بالای ۱۲ سال) و نوجوان (بالای ۱۵ سال) حضور دارد.

در روزهای برگزاری این نمایشگاه، برنامه‌هایی همچون رونمایی از جدیدترین آثار منتشر شده، برگزاری نشست‌های تخصصی و... تدارک دیده شده است.

مخاطبان کتاب‌های کودک و نوجوان می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته آثار مورد علاقه خود را از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به نشانی book.icfi.ir تهیه کنند.