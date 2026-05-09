پوستر هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر این رویداد فرهنگی با طراحی مرجان جلالی و مدیریت هنری داوود ارسونی تولید شده است. این پوستر با تکیه بر ساختار هویتی ایران مبتنی بر رنگهای ملی و روایتی مفهومی از کتاب، تلاش دارد «خواندن» را از یک فعالیت فردی به کنشی اجتماعی، فرهنگی و ملی ارتقا دهد.
این پوستر با بهرهگیری از شمایلهای گرافیکی و مینیمال، تصویری نمادین از «کتاب»، «ایران» و «هویت ملی» را در یک قاب واحد جمع کرده است. در طراحی این پوستر تلاش شده تا کتاب با چیدمان موزاییکی در عین تکیه بر تنوع اقوام و فرهنگها تمثیلی ساده از چهره جغرافیایی ایران نشان دهد. رنگ آبی تلاقی یافته با کتابهای سبز و قرمز در این اثر، نمادی از «خزر همیشه جاوید» و «خلیج همیشگی فارس» است.
فرمهای سبز و قرمز در بالا و پایین پوستر در نگاه اول کتابهای باز را تداعی میکنند؛ کتابهایی که صفحههای آنها به شکل حجمهای تاشده به شکل کتاب و در عین حال با بازنمایی صفحات ابزارهای خوانش کتاب مثل تبلت و کتاب خوان و موبایل نگاهی ویژه به ماهیت مجازی نمایشگاه دارد.
شکستها و زاویههای موجود در این پوستر یادآور مرزهای ناهموار جغرافیایی است؛ همچنین پیوستگی فرمها، مفهوم تمامیت و یکپارچگی سرزمینی را تقویت میکند؛ تکرار موتیف کتاب نیز این پیام را میسازد که جغرافیای ایران از متن و فرهنگ ساخته میشود. در این روایت هر کتاب نمادی از یک قوم، استان یا حتی یک شهروند است؛ عناصری مستقل که در کنار هم معنای «ایران» را کامل میکنند.
پالت رنگی پوستر نیز بهصورت آگاهانه بر سه رنگ سبز، سفید و قرمز استوار شده تا ضمن ایجاد تعادل بصری، تداعیگر پرچم ایران باشد.
تایپوگرافی فارسی عنوان پوستر نیز با قلمی که ریشه در خوشنویسی ایرانی دارد، بهصورت هندسی و مدرن نمایان شده تا از یک سو یادآور میراث کهن خط ایرانی و از سوی دیگر در کنار ساختار مینیمال و مدرن فرمها نشان دهنده این است که این میراث میتواند در قالبهای جدید نیز بازتعریف شود.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.
