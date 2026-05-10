۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

بیش از ۲ هزار گواهینامه دریانوردی در هرمزگان صادر شد

بندرعباس- معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از صدور بیش از دو هزار گواهینامه شایستگی، مهارت و گواهینامه‌های جانبی برای دریانوردان در ایام جنگ رمضان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده با اشاره استمرار ارائه خدمات اداره امور دریانوردان در این استان هم‌راستا با مباحث حاکمیتی در ایام جنگ رمضان اظهار کرد: فعالیت‌های مستمر اداره امور دریانوردان در این ایام بی‌وقفه ادامه داشته تا جایی که از نهم اسفندماه سال گذشته تا ۱۹ اردیبهشت سال جاری، آزمون‌های شفاهی برای ۳۰۷ نفر و آزمون‌های کتبی برای ۴۳۳ نفر از متقاضیان برگزار شده است.

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و صدور مدارک دریانوردی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی یک‌هزار و ۷۱ فقره گواهینامه شایستگی و مهارت دریانوردی و یک‌هزار و ۱۱ فقره گواهینامه جانبی برای دریانوردان صادر شده است.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در همین راستا ۱۵۷ فقره شناسنامه دریانوردی و ۵۸۴ فقره گواهینامه سلامت پزشکی نیز برای متقاضیان صادر شده است.

مکی‌زاده همچنین با اشاره به روند برگزاری دوره‌های آموزشی دریانوردی تصریح کرد: بخش تئوری ۱۲۳ دوره آموزشی دریانوردی توسط ۱۷ مرکز آموزشی به‌صورت مجازی برگزار شده و بخش‌های عملی این دوره‌ها نیز در حال حاضر به‌صورت حضوری در حال تکمیل است.

وی خاطر نشان کرد: با وجود همه تهدیدات متاثر از جنگ تمامی خدمات آموزشی با هدف افزایش مهارت‌ فعالان حوزه دریایی در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و به‌منظور ارتقای سطح توان‌مندی دریانوردان بی‌وقفه ادامه داشته است.

