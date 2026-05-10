شریعتی: رانندگان تاکسی فرودگاه اصفهان را فراموش نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی در تذکری در دویست و هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با قدردانی از حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: حضور مردم در سراسر کشور به‌ویژه در استان و شهر اصفهان در روزهای اخیر کم‌نظیر بوده و در نقاط مختلف شهر هر شب شاهد برپایی موکب‌ها و حضور پرشور شهروندان هستیم.

وی افزود: مردم با عشق، انگیزه و روحیه‌ای مثال‌زدنی در میدان حضور دارند و این همراهی و همدلی، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است. نمایندگی چنین مردمی افتخار بزرگی است و باید قدردان این پشتوانه اجتماعی بود.

عضو هیأت‌رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به مشکلات برخی اقشار شغلی، به‌ویژه رانندگان تاکسی فرودگاه، گفت: با کاهش و توقف پروازها، بسیاری از این رانندگان با شرایط دشوار معیشتی روبه‌رو شده‌اند و منبع اصلی درآمد آنان عملاً متوقف شده است.

وی ادامه داد: بخش زیادی از این رانندگان همچنان باید اقساط خودرو و هزینه‌های زندگی خود را پرداخت کنند و اکنون با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفته شریعتی، برخی از آنان در مراجعات خود به مجموعه مدیریت شهری، نگرانی جدی نسبت به وضعیت معیشتی خانواده‌هایشان مطرح کرده‌اند.

شریعتی تأکید کرد: لازم است سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان تدابیری اتخاذ کند تا این رانندگان بتوانند به‌صورت موقت در بخش‌های دیگر حمل‌ونقل شهری فعالیت کنند یا از ظرفیت‌هایی برای ایجاد امکان درآمدزایی آنان استفاده شود، بدون آنکه خللی در فعالیت تاکسی‌های درون‌شهری ایجاد شود.

وی همچنین پیشنهاد داد با در نظر گرفتن تسهیلات حمایتی، پرداخت وام یا بسته‌های معیشتی، بخشی از مشکلات این قشر کاهش یابد تا در این شرایط با آسیب‌های بیشتری مواجه نشوند.

تأکید بر ظرفیت محلات و حضور میدانی مدیران

عضو هیأت‌رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به حضور در محلات و مناطق حاشیه‌ای شهر اشاره کرد و گفت: در شب‌های اخیر، در برخی محلات و بافت‌های قدیمی و روستایی شهر حضور یافتیم و از نزدیک شور، نشاط و حضور ارزشمند مردم در این مناطق را مشاهده کردیم.

وی افزود: در محلات مختلف، مردم با وجود امکانات محدود اما با انگیزه و روحیه بالا، در حال برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های مردمی هستند و این ظرفیت اجتماعی ارزشمند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

شریعتی با اشاره به همراهی مدیران مناطق شهری در این بازدیدها اظهار کرد: حضور مدیران مناطق در کنار مردم و مشاهده مستقیم مسائل و ظرفیت‌های محلات، به شناخت بهتر مشکلات و مطالبات شهروندان کمک می‌کند و موجب تقویت ارتباط مدیریت شهری با مردم می‌شود.

وی پیشنهاد کرد برنامه‌ای تدوین شود تا در بازه‌های زمانی مشخص، تعدادی از شهروندان محلات مختلف با همکاری سازمان اتوبوسرانی در سطح شهر جابه‌جا شوند و از نزدیک فضای همدلی، فعالیت‌های مردمی و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی دیگر مناطق را ببینند؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند در تقویت روحیه اجتماعی و همبستگی میان شهروندان مؤثر باشد.

مطالبه برای نقش‌آفرینی بیشتر مدیریت شهری در بازار

شریعتی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها پرداخت و گفت: در برخی شهرها، مجموعه‌هایی مانند سازمان میادین و بازارهای شهرداری مسئولیت بیشتری در حوزه نظارت بر قیمت‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم برعهده گرفته‌اند و لازم است این موضوع در اصفهان نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: فروشگاه‌های کوثر و دیگر ظرفیت‌های وابسته به مدیریت شهری می‌توانند نقش مؤثری در تنظیم بازار و تأمین بخشی از نیازهای شهروندان ایفا کنند و باید با برنامه‌ریزی مناسب از این ظرفیت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم استفاده شود.

عضو هیأت‌رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: می‌توان با ارائه برخی تسهیلات و حمایت‌ها به واحدهای فعال در این مجموعه‌ها، شرایطی فراهم کرد تا خدمات مناسب‌تر و مؤثرتری به شهروندان ارائه شود و بخشی از نیازهای اساسی مردم با قیمت مناسب تأمین شود.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری باید در کنار خدمت‌رسانی عمرانی و شهری، توجه ویژه‌ای به مسائل اجتماعی و معیشتی مردم داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود برای کاهش مشکلات شهروندان استفاده کند.