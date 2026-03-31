۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

خدمت‌ رسانی به مردم در شرایط جنگ باید در شأن ایثارگری‌های آنان باشد

کرمان- بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: مردم در دوران جنگ تحمیلی در دفاع از کیان مرز و بوم سنگ تمام گذاشتند و خدمت‌ رسانی مسئولان اجرایی باید در شأن این ایثارگری‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه توجیهی سر بازرسان برای نظارت بر سازمان های اجرایی و دستگاه های خدمات رسان، ضمن تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر امور مردم، با اشاره به سختی‌ها و تبعات منفی جنگ، گفت: همه ما باید با کار مضاعف، تدابیر پیشگیرانه و پیش‌بینی‌های لازم، بار جنگ را از دوش مردم کم کنیم و هنر ما و مدیریت جهادی و انقلابی، کاهش آلام و سختی‌های مردم است.

وی با تبیین مفهوم «هنر جهادی» آن را تبدیل تهدید به فرصت دانست و با اشاره به نقل قولی از شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: فرصتی که در تهدیدها است در خود فرصت‌ها نیست.

بازرس کل قضائی استان کرمان همچنین با تأکید بر سنگین‌تر شدن مسئولیت‌ها پس از فداکاری شهدا، بیان داشت: شهدا با فدا نمودن جانشان، مسئولیت ما را سنگین‌تر نمودند و ما هر چه از وقتمان مایه بگذاریم، در مقابل آنان که تمام هستی خود را فدا نمودند، هیچ کاری نکرده‌ایم.

سالاری، سنگ‌اندازی در کار و خدمت به مردم در ادارات را غیرقابل پذیرش خواند و متذکر شد که این امر باید به طور جدی مورد مقابله و بازرسی دقیق سربازرسان قرار گیرد و در این راه، هر قصور و کوتاهی مورد برخورد قانونی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در کنار برخورد با قصور و کوتاهی ها باید از سیستم های تشویقی برای مدیرانی که با کار جهادی در جهت خدمات رسانی به مردم حرکت می کنند، استفاده شود.

