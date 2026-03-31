به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه توجیهی سر بازرسان برای نظارت بر سازمان های اجرایی و دستگاه های خدمات رسان، ضمن تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر امور مردم، با اشاره به سختی‌ها و تبعات منفی جنگ، گفت: همه ما باید با کار مضاعف، تدابیر پیشگیرانه و پیش‌بینی‌های لازم، بار جنگ را از دوش مردم کم کنیم و هنر ما و مدیریت جهادی و انقلابی، کاهش آلام و سختی‌های مردم است.

وی با تبیین مفهوم «هنر جهادی» آن را تبدیل تهدید به فرصت دانست و با اشاره به نقل قولی از شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: فرصتی که در تهدیدها است در خود فرصت‌ها نیست.

بازرس کل قضائی استان کرمان همچنین با تأکید بر سنگین‌تر شدن مسئولیت‌ها پس از فداکاری شهدا، بیان داشت: شهدا با فدا نمودن جانشان، مسئولیت ما را سنگین‌تر نمودند و ما هر چه از وقتمان مایه بگذاریم، در مقابل آنان که تمام هستی خود را فدا نمودند، هیچ کاری نکرده‌ایم.

سالاری، سنگ‌اندازی در کار و خدمت به مردم در ادارات را غیرقابل پذیرش خواند و متذکر شد که این امر باید به طور جدی مورد مقابله و بازرسی دقیق سربازرسان قرار گیرد و در این راه، هر قصور و کوتاهی مورد برخورد قانونی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در کنار برخورد با قصور و کوتاهی ها باید از سیستم های تشویقی برای مدیرانی که با کار جهادی در جهت خدمات رسانی به مردم حرکت می کنند، استفاده شود.