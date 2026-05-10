به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «لیلاخ شوفال» خبرنگار نظامی روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم گزارش داد که نهاد امنیتی و نظامی اسرائیل منتظر تصمیم آمریکا برای انتقال نیروها از کشورهای منطقه به سرزمین های اشغالی یا حفظ حجم قابل توجهی از نیروهای فعلی برای بلندمدت است.
این گزارش، رویکرد مذکور را در نتیجه همکاری نزدیک در طول عملیات تجاوز به ایران اعلام کرده است، اما واقعیت این است که آمریکا برای دور کردن پایگاه های خود از مرزهای ایران و حفاظت بیشتر از سرزمین های اشغالی، تلاش دارد تعدادی از پایگاه های خود را به سرزمین های اشغالی منتقل کند.
منابع امنیتی رژیم صهیونیستی گفتند که در این صورت، سرزمین های اشغالی به «دژ استراتژیک آمریکا» تبدیل می شود که بدون محدودیت عمل میکند، برخلاف سایر کشورهای منطقه که احتمالا پس از این محدودیت های زیادی را برای پرواز و عملیات نیروهای آمریکایی در خاک خود ایجاد خواهند کرد.
این منابع با اشاره به فعالیت نیروهای آمریکایی در سرزمین های اشغالی در طول جنگ، تاکید کرد که نیروهای کنونی در سرزمین های اشغالی باقی خواهند ماند و معتقدند این منطقه فاصله نسبی بیشتری نسبت به تهدیدات اصلی ارتش آمریکا دارد، علاوه بر اینکه محدودیتی برای فعالیتهای نظامی آنها در سرزمینهای اشغالی وجود ندارد.
برآوردهای نهاد امنیتی و نظامی اسرائیل به این نتیجه رسیده است که واشنگتن در حال حاضر اسناد سیاسی جدیدی برای خاورمیانه تدوین میکند که شامل توصیههایی برای حفظ حضور نظامی ثابت آمریکا در سرزمینهای اشغالی است. البته هنوز مشخص نیست که سطح این حضور به شکل سامانههای دفاع هوایی یا استقرار اسکادرانهای جنگنده یا حضور نیروهای زمینی خواهد بود یا نه، اما بعید نیست که پایگاه بعدی ایالات متحده در منطقه در سرزمینهای اشغالی برپا شود.
ایده انتقال پایگاه های نظامی آمریکا به سرزمینهای اشغالی پس از آن مطرح شد که در پی جنگ افروزی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و واکنش کوبنده ایرانیها به این حملات، تقریباً تمامی پایگاههای آمریکا در منطقه به نحوی مورد اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفت که بیشتر آنها غیر قابل استفاده شده است.
