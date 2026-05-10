مقابله با سقط غیرقانونی جنین در استان سمنان؛ ۳ کارگروه تخصصی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوع سقط جنین در محل دادگستری استان سمنان خواستار بررسی هر چه بیشتر پیرامون مقابله با سقط غیر قانونی جنین در استان شد و ادامه داد: در آموزه های دینی نیز از بین بردن جان یک انسان بسیار شنیع قلمداد شده است.

وی به تقویت اقدامات پیشگیرانه حوزه سقط جنین در استان سمنان تاکید کرد و توضیح داد: انتظار می رود با عوامل سقط غیر قانونی جنین برخورد و آگاهی بخشی عمومی در این خصوص انجام شود.

رئیس دادگستری استان سمنان از ایجاد سه کارگروه در این راستا خبر داد و افزود: این کارگروه ها شامل مباحث «پیشگیری فرهنگی و اجتماعی»، «مقابله و مبارزه» و «حقوقی و آموزشی» هستند.

اکبری هدف ایجاد این کارگروه ها را تحقق اجرای قانون حمایت از جمعیت خانواده و جوانی عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایطی که کشور دچار چالش های جمعیتی است می طلبد تا همه دستگاه ها در حوزه پیشگیری از سقط های غیر مجاز و حمایت از خانواده نقش آفرین باشند.

وی با تاکید به اینکه در قانون برای سقط عمدی جنین مجازات سنگین منظور شده است، تصریح کرد: از این کارگروه ها درخواست داریم تا به اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از سقط عمدی و غیر مجاز جنین پاسخ داده و به نتایج ملموس دست پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی سمنان و شاهرود، معاون سیاسی استاندار سمنان، اعضای مرتبط با شورای قضایی و جمعی از دستگاه های مرتبط حضور داشتند.