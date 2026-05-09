بازخوانی یک قرن فراز و فرود تقابل ایران و آمریکا در مستند «پرونده باز»

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «پرونده باز» با محوریت بررسی فراز و فرودهای روابط ایران و آمریکا، از ۱۹ اردیبهشتماه هر شب ساعت ۲۱ از شبکه افق سیما به روی آنتن میرود.
این مستند مجموعهای پنج قسمتی است که با تکیه بر اسناد تاریخی و روایتهای کمتر شنیدهشده، از ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد تا برجام و تنشهای پس از خروج آمریکا از توافق هستهای را مرور میکند.
سید مصطفی موسوی تبار مدیر گروه مستند مرکز هنری رسانهای نهضت درخصوص مستند «پرونده باز» گفت: این مجموعه به کارگردانی داود مرادیان و تهیهکنندگی محسن یزدی، در پنج قسمت، روایتهایی کمتر شنیدهشده از تعاملات و تقابلهای تهران و واشنگتن را بررسی میکند و تلاش دارد بدون توجه به گرایش سیاسی دولتها، صرفاً بر قراردادها، مذاکرات و رفتار دو کشور تمرکز کند.
مدیر گروه مستند مرکز هنری رسانهای نهضت توضیح داد: قسمت نخست این مستند به روایت آغاز تقابل ایران با آمریکا و بریتانیا میپردازد؛ از روی کار آمدن رزمآرا با حمایت غرب تا ظهور دکتر محمد مصدق و شکلگیری نهضت ملی شدن نفت. این قسمت نشان میدهد چگونه تلاش مصدق برای تثبیت استقلال ایران، از سازمان ملل تا مذاکرات با آمریکا، در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد و تغییر مسیر تاریخ معاصر ایران منجر شد.
وی افزود: در قسمتهای بعدی نیز تلاش دولتهای مختلف برای مدیریت و تغییر روابط با آمریکا روایت میشود؛ از مذاکرات محرمانه دوران هاشمی رفسنجانی و گفتوگوی تمدنهای دولت خاتمی گرفته تا پرونده هستهای در دولت احمدینژاد، برجام در دولت روحانی و تشدید تنشها پس از خروج آمریکا از توافق هستهای در دوره ترامپ.
موسوی تبار معتقد است، کنار هم قرار گرفتن فکتها و اسناد تاریخی در این مجموعه، تصویری متفاوت از روایتهای رایج درباره روابط ایران و آمریکا ارائه میدهد و این پرسش را پیش روی مخاطب قرار میدهد که آیا ایران آغازگر تقابل با آمریکا بوده یا این آمریکا بوده که مسیر ایرانستیزی را در پیش گرفته است.
مستند «پرونده باز» محصول مشترک مرکز هنری و رسانهای نهضت و شبکه افق سیما است، با محوریت بازخوانی مهمترین مقاطع روابط ایران و آمریکا در صد سال گذشته.
