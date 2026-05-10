به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا ذوالفقاری ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: در سال های گذشته تعداد شرکت های فناور استان و میزان فروش محصولات آنان رشد بسیار خوبی داشته است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بیان کرد: میزان فروش محقق شده محصولات شرکت های فناورانه و دانش بنیان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان رسید در حالی که این میزان در سال قبل از آن ۳۵۴ میلیارد تومان بوده است که یک افزایش پنج برابری را نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین میزان صادرات محصولات شرکت های فناورانه و دانش بنیان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵.۶ میلیون دلار بوده در حالی که این آمار در سال ۱۴۰۳ حدود یک و نیم میلیون دلار بوده است که افزایش قریب چهار برابری داشته است.

افزایش تسهیلات اعطایی به شرکت ها

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از اقداماتی که انجام می شود تسهیلات به شرکت ها است که این تسهیلات در ۱۴۰۳ حدود ۲۶ میلیارد تومان بوده است که این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۸۲ میلیارد تومان رسید که جهش بیش از سه برابری را نشان می دهد.

ذوالفقاری با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در یک سال گذشته ادامه داد: تفاهم نامه ۱۵ ساله راه اندازی اولین خانه خلاق صنایع دستی و گردشگری در باغ اکبریه یکی از این اقدامات بود که تا انتهای تابستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته راه اندازی مجموعه خانه خلاقیت استعداد پروری، نوآوری و هسته سازی، راه اندازی مدرسه تابستان پارک علم و فناوری و برپایی نمایشگاه استانی هفته را پژوهش داشتیم.

افزایش سرمایه ثابت صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بیان کرد: سرمایه ثابت صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی در طی سال های ۹۵ تا ۱۴۰۳ به میزان سه میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ با افزایش حدود ۲۰ برابری به ۵۸.۷ میلیارد تومان رسید.

ذوالفقاری تأکید کرد: تلاش ما بر این است که در سال ۱۴۰۵ این عدد را به ۱۰۰ میلیارد تومان برسانیم.

وی ادامه داد: رویدادهای فناورانه در خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۱ تعداد دو رویداد، در سال ۱۴۰۲ تعداد هشت رویداد، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳ رویداد بود که این آمار در سال ۱۴۰۴ به ۳۹ رویداد رسید که افزایش خوبی را نشان می دهد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی گفت: با همکاری اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ عدد ۱۰۰ میلیون تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و در سال ۱۴۰۴ عدد پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این محل را جذب کردیم.

وی ادامه داد: از محل این اعتبار برای شرکت ها دستگاه های مختلف و تجهیزات خریداری کردیم و در واقع مالیات به صورت اشتراکی به شرکت های فناور و دانش بنیان برگشت.

برگزاری هفته نوآوری و فناوری از ۲۳ تا ۲۹ اردیبهشت ماه

ذوالفقاری گفت: هفته نوآوری و فناوری خراسان جنوبی از سال گذشته با ابتکار جدید در استان مصوب شد تا موضوع فناوری مستقل از پژوهش مد نظر قرار گیرد و امسال نیز این هفته از ۲۳ تا ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اشاره به نام های روزهای هفته نوآوری و فناوری گفت: ۲۳ اردیبهشت به نام نوآوری، جوهره دستیابی به اقتصاد مقاومتی، ۲۴ اردیبهشت به از نوآوری تا تاب آوری، ۲۵ اردیبهشت به نام فناوری در خدمت امنیت آفرینی و وحدت ملی نامگذاری شده است.

ذوالفقاری اظهار کرد: ۲۶ اردیبهشت به نام توانمند سازی نوآوران، ۲۷ اردیبهشت به نام جهش تولید با فناوری های بومی، ۲۸ اردیبهشت دانشگاه پیشران خلاقیت و نوآوری و ۲۹ اردیبهشت ماه به قلب نوآوری، مهد خودباوری، پارک علم و فناوری نامگذاری شده است.