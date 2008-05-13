اولین دانشکده تربیت بدنی خراسان جنوبی افتتاح می شود

محمد اسماعیل افضل پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به اینکه مجوز ساخت این دانشکده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سال گذشته گرفته شده است، افزود: با تاسیس این دانشکده گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند به دانشکده تبدیل می شود و با توجه به استقلال مالی، مدیریتی و اجرایی، خواهد توانست خدمات بهتری ارائه دهد.

مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند به ارائه رشته تربیت بدنی در این دانشگاه طی سال 74 اشاره کرد و افزود: در سال 84 مقطع فوق لیسانس و در سال 85 دو گرایش فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی در این دانشگاه ایجاد شده است.

افضل پور علت موافقت اصولی وزارت علوم با تاسیس این دانشکده را توسعه امکانات سخت افزاری دانشگاه بیرجند دانست و افزود: این دانشگاه مجهز به دو سالن ورزشی و استخر سرپوشیده، تاسیسات و تجهیزات بروز آزمایشگاهی تخصصی در زمینه فیزیولوژی و ... می باشد.

وی تعداد دانشجویان دانشگاه بیرجند را شش هزار دانشجو عنوان کرد و افزود: از این تعداد 120 دانشجو در مقطع لیسانس و 20 دانشجو در مقطع فوق لیسانس مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه هر ساله در سطح دانشگاه بیرجند سمینارها و کارگاه های علمی برگزار می شود، تصریح کرد: این امر در توسعه ورزش استان و ارتقاء سطح دانش مربیان نقش موثری داشته است.