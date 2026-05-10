کشتار ۴۰۱ هزار قطعه مرغ در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تولید و توزیع ۷۴۴ تن گوشت مرغ گرم در داخل استان طی هفته منتهی به ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد.

کشتار ۴۰۱ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ در یک هفته

صیادی گفت: طی هفته منتهی به ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با کشتار ۴۰۱ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، ۷۴۴ تن گوشت مرغ گرم روانه بازار مصرف داخل استان شد.

وی ادامه داد: این میزان تولید، پاسخگوی نیاز روزانه استان بوده است.

هدف تأمین نیاز بازار و تنظیم عرضه در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: به منظور تأمین نیاز بازار، تنظیم عرضه و پاسخگویی همزمان به تقاضای داخل استان، این میزان گوشت مرغ گرم در لرستان تولید و توزیع شد.

صیادی با اشاره به اهمیت تولید پایدار گوشت مرغ در استان، گفت: برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تأمین نهاده‌ها، نظارت بر فرآیند پرورش و مدیریت کشتار و توزیع، زمینه عرضه مناسب گوشت مرغ را در بازارهای هدف فراهم کرده است.

روند پایش تولید و توزیع به صورت روزانه و مستمر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: روند پایش تولید و توزیع به‌صورت روزانه و مستمر ادامه دارد تا هیچ گونه خللی در تأمین نیاز مردم ایجاد نشود.

وی یادآور شد: تولید و توزیع ۷۴۴ تن گوشت مرغ گرم در لرستان طی یک هفته، نشان‌دهنده توان بالای تولید در استان و عزم جدی سازمان جهاد کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار است.