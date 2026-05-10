دیدار مسئولان لرستان با خانواده شهیدان «بیاتی، درویشی و ضرونی»

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی روز یکشنبه با حضور در منزل شهیدان والامقام «محمد بیاتی پیردوستی»، «یوسف درویشی»، «پرویز ضرونی» و «جواد ضرونی»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان عزیز، از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کردند.

در این دیدار، مراد ناصری فرماندار کوهدشت به اتفاق حجت‌الاسلام سپهوند امام جمعه کوهدشت، علی امامی‌راد نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، سرهنگ بازوند جانشین فرماندهی سپاه لرستان، سرهنگ کورانی‌فر فرمانده سپاه کوهدشت و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.

مراد ناصری فرماندار کوهدشت در این دیدار با تأکید بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام دانست و خدمت به آنان را افتخاری بزرگ عنوان کرد.

وی یاد و خاطره شهید جواد ضرونی به عنوان نمادی از ایثار، فداکاری و دفاع از ارزش‌های اسلامی را گرامی داشت و گفت: این شهید والامقام در راه دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرد.