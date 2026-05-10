پایگاه موتورلانس در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیونی از افتتاح دومین پایگاه موتورلانس شهر بوشهر در محدوده بهمنی خبر داد و با اشاره به اهمیت توسعه شبکه امداد شهری اظهار داشت: با توجه به تراکم جمعیتی و ترافیک در منطقه جنوبی شهر بوشهر، به‌ویژه محدوده بهمنی، راه‌اندازی دومین پایگاه موتورلانس کمک می‌کند تا نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی در مدت‌زمانی کوتاه‌تر به بیماران و مصدومان برسند. این اقدام، گامی مهم در ارتقا کیفیت خدمات اورژانس و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

وی افزود: این پایگاه موتوری که در پایگاه اورژانس بهمنی مستقر است، به تجهیزات کامل احیای قلبی ریوی، ست کمک‌های اولیه، دستگاه شوک و ارتباط آنلاین با مرکز فرماندهی و دیسپچینگ اورژانس تجهیز شده است. با استفاده از این ناوگان سبک، کارشناسان اورژانس می‌توانند در مسیرهای پرترافیک و کوچه‌های کم‌عرض شهری به سرعت حاضر شوند و اقدامات اولیه حیاتی را پیش از رسیدن آمبولانس انجام دهند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: موتورلانس‌ها به عنوان نیروی واکنش سریع طراحی شده‌اند و نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه دارند. تجربه قبلی از اولین پایگاه موتورلانس در مرکز شهر نشان داد که حضور به‌موقع و پیشرو کارشناس اورژانس، در بسیاری از موارد موجب نجات جان بیماران شده است.

وی افزود: با افتتاح دومین پایگاه در شهر بوشهر، مجموع ناوگان موتورلانس در استان بوشهر به ۵ پایگاه افزایش یافته و پوشش امداد شهری در نقاط مختلف، بهبود چشمگیری پیدا کرده است.