۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

ترکیه گردهمایی بزرگ مجازی در دفاع از فلسطین برگزار می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی بزرگ مجازی ترکیه با عنوان «دشمن ما یکی است» با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و شخصیت‌های اسلامی از جمله شیخ علی قره‌داغی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت برگزار می‌شود.

هدف این گردهمایی حمایت از مسجدالاقصی، دفاع از اسرا، پشتیبانی از مقاومت و پایداری مردم غزه و تقویت آگاهی نسبت به مسئله فلسطین، تجدید پیمان برای حمایت از آرمان فلسطین، ایجاد وحدت و همبستگی، و تقویت گفتمان آگاهانه در برابر تهدیدها و طمع‌ورزی‌هایی است که قدس و مقدسات اسلامی را هدف قرار داده‌اند.

برگزارکنندگان تأکید کرده‌اند که این گردهمایی در چارچوب تلاش‌های مشترک برای یاری حق و حمایت از مردم فلسطین برگزار می‌شود و در شرایط کنونی، گامی در جهت تقویت همبستگی جهان اسلام با ملت فلسطین به شمار می‌آید.

سیده فاطمه سادات کیایی

